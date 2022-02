Amaia Aberasturi, sobre cómo se interpreta un trío en la ficción: "Es cero sexual"

'El Hormiguero' ha cerrado la semana con la visita de dos de los actores de moda, Amaia Aberasturi y Manu Ríos.



Ambos son los protagonistas de la nueva serie original de Atresplayer Premium, 'La edad de la ira', que llegará a la plataforma del grupo televisivo el próximo domingo, 27 de febrero.





ASÍ ES 'LA EDAD DE LA IRA'

Hoy han venido a divertirse a El Hormiguero ¡Manu Ríos y Amaia Aberasturi! #AmaiaManuEH pic.twitter.com/TGSsN0AWRR — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 24, 2022

¿CÓMO SE HACE UN TRÍO EN LA FICCIÓN?

Vemos el trailer de la nueva serie de Manu Ríos y Amaia Aberasturi #AmaiaManuEHhttps://t.co/2NCYrzj4Wn — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 24, 2022

LAS ANÉCDOTAS MÁS CURIOSAS DEL SET DE RODAJE

Manu Ríos y Amaia Aberasturi nos presentan su nueva serie, 'La edad de la ira' que se estrena en @ATRESplayer Premium el domingo #AmaiaManuEH pic.twitter.com/lu8iGQvPua — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 24, 2022

La nueva ficción original de Atresplayer es, que hace un recorrido porhan hablado sobre la trama de la serie con Pablo Motos yque por encima de todo,, es una miniserie de cuatro capítulos", explicaba Aberasturi, mientras su compañero se centraba en la búsqueda de sí mismo mencionada por la actriz.", aseguraba Ríos.La intérprete vasca también quiso comentar que, en su opinión, la ficción es una buena opción tanto para los adolescentes como para sus padres, ya que puede fomentar el diálogo entre ambas partes.", subrayaba.Los invitados de este jueves en el programa de Antena 3, tambiénque protagonizan.Durante una de las secuencias de 'La edad de la ira',y los actores han querido explicar que, aunque es cierto que son momentos en los que el actor se siente muy expuesto,, aunque es mucho menos sexual de lo que pueda parecer", contaba Manu Ríos.Amaia Aberasturi, por su parte, desvelaba que "es verdad que", y reafirmaba las palabras del intérprete de 'Élite', "", aseguraba la joven.Los intérpretes han compartido, durante la entrevista, las anécdotas más curiosas de la grabación de su nueva serie.Amaia desveló lo que ocurrió con uno de los elementos que usan las actrices para sentirse más protegidas en las secuencias sexuales: "En estas secuencias. Yo estaba grabando y me meaba muchísimo, así que fui a una caravana, me bajé el bikini y me hice pis encima de la pegatina".Manu Ríos también habló de este tipo de secuencias y confesó cuál es la técnica que él utiliza en las grabaciones para 'aumentar' el tamaño del pene: "He intentado varias técnicas y", confesaba el actor.