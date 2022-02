Jordi González desvela la razón por la que no presentará 'Supervivientes 2022'

Jordi González es uno de los rostros habituales de Mediaset. El periodista catalán se ha puesto al frente de diferentes formatos de Telecinco, especialmente de 'realities' como 'Gran Hermano', los debates de la edición celebrity de 'Secret Story' o los debates de 'Supervivientes' que ha presentado durante los últimos años.



Precisamente sobre este último concurso se ha pronunciado González y ha querido explicar la razón de su ausencia en televisión y su decisión de no participar en el programa de supervivencia más famoso de Telecinco.





La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba. Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien.