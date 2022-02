Antonio Resinesen 'El Hormiguero' : "Pensé que habían pasado cinco días y cuando desperté me quedé acojonado"

Antonio Resines recibió el pasado jueves el alta hospitalaria tras más de un mes ingresado y este lunes ha intervenido en 'El Hormiguero' para charlar con Pablo Motos sobre su experiencia.



El cántabro dio positivo en Covid el pasado mes de diciembre y pasó 48 días en el Hospital Gregorio Marañón, 36 de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos.





ANTONIO RESINES CONCEDE SU PRIMERA ENTREVISTA

RESINES CUENTA SU EXPERIENCIA CON LA COVID

36 DÍAS EN LA UCI

UNA RECUPERACIÓN LENTA

EL CARIÑO DE MANUEL CARRASCO

Manuel Carrasco era el invitado de este lunes en el plató de 'El Hormiguero', sin embargo, Pablo Motos ha arrancado el programa conectando con otro invitado más,"Esta noche estamos con Manuel Carrasco, pero dejadme que haga una cosa muy importante porquecuando de repente nos dijeron que Antonio Resines estaba con Covid y luego nos dijeron que Antonio Resines estaba en el hospital y esta noche", anunciaba el presentador al comienzo del espacio.EL conductor del programa de Antena 3 conectaba con el actor y ambos se saludaban efusivamente.que ha podido sentir su cariño desde casa, mientras Motos destacaba lo mucho que se alegraba de verlo bien:El conocido actor ha charlado con el presentador acerca dey todo lo que ocurrió a continuación.El de Torrelavega ha desvelado queel pasado 15 de diciembre junto a Javier Cámara."Fue. Al día siguiente rodé con Santiago Segura y ahí estaba como con un poquito de fiebre yy luego ya fue una semana de debacle que hasta el 22 o el 23 de diciembre me recuerdo tosiendo, muy mal... Y de repente", comenzaba relatando el intérprete y revelaba lo que sintió al despertar en el Hospital y darse cuenta del tiempo que había transcurrido desde su ingreso."Yo, como un pequeño desmayo, y. Y es muy complicado. Voy a ser breve, porque me canso mucho al hablar, pero", destacaba Resines.Pablo Motos ha destacado el hecho de que el actor no se enteró de nada de lo que ocurría a su alrededor durante los 36 días que permaneció ingresado en la UCI."No te voy a contar lo que yo pensaba porque es que es de cachondeo.... Es que si lo cuento van a pensar que estoy loco", comentaba Antonio Resines y explicaba a qué se refería."Quiero decir quees como... Y se pasa muy mal, porque no controlas. Entonces, no es que tengo hambre y como, no, esto es una cosa muy rara", revelaba sobre sus días más duros y explicaba que tras hablar con otros pacientes se dio cuenta de que les había ocurrido lo mismo a todos: "Le ha pasado a todo el mundo. Luego he hablado con gente que le ha pasado y es un poco tremendo".Antonio Resines ha querido destacar el trabajo de los sanitarios: "Lo bueno de la historia es que hay gente que es que es asombroso. Estudian, se dejan la vida... Había 14 turnos.y, bueno,, que tiene narices", destacaba emocionado.Además, ha contado que ha perdido peso, algo visiblemente notable, y aunque se encuentra bien la recuperación física será lenta."Me venía muy bien perder peso, pero claro, ahora. Lo que pasa es que es lento y complicado y hace falta esfuerzo pero bueno...", concluía el conocido intérprete cántabro.Manuel Carrasco era el invitado presente en plató este lunes y ha querido aprovechar la ocasión para enviar un cariñoso mensaje a Resines., unas bonitas palabras que han sido secundadas por Pablo Motos: "Lo que todo el mundo quiere al final en la vida es que lo quieran y. No es una frase vacía, te lo digo de verdad que las hemos pasado canutas aquí", aseguraba el de Requena.