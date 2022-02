Yolanda Díaz mantiene el misterio sobre su futuro: "No he tomado la decisión"

'Salvados' despedía este domingo su temporada entrevistando a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz.



El presentador del programa de La Sexta se desplazaba hasta Santiago de Compostela y charlaba con una de las mayores protagonistas de la actualidad política acerca de su carrera, la votación de la reforma de la ley laboral y sus intenciones de futuro, entre ellas, su posible salto como candidata a las elecciones generales.



Al margen de la política, durante su intervención en 'Salvados' también hubo tiempo para tocar otros temas y, por supuesto, la vicepresidenta no se fue del programa sin hablar de la mayor polémica de la última semana, el Benidorm Fest, del que no dudaba en dar su opinión: "Lo que ha pasado con Tanxugueiras nadie lo entiende", afirmaba.





Una de las cosas más importantes que me enseñaron en casa es el valor de la democracia.



Gracias a todo el equipo de @salvadostv por esta oportunidad de hablar con calma y en un lugar que es tan especial para mí. pic.twitter.com/2qt0aUPlBS — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) February 6, 2022

SU FUTURO EN POLÍTICA

LA REFORMA LABORAL

Cada una de las páginas de la nueva reforma laboral supone un avance en derechos. Para eso sirve la política, para mejorar la vida de la gente.



?? 30 min después de la votación en el Congreso con @FerGonzo en @salvadostv. pic.twitter.com/1q8lTbuVnX — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) February 6, 2022

Una vez aclarada su posición con respecto a la representante elegida para ir a Eurovisión, la política se convirtió en el tema principal de la entrevista.La vicepresidenta habló de su posición actual y reveló quel: "Cualquier serie televisiva es superada por la realidad política.. Grandísimos amores, odios, envidias...", contaba sobre la política de hoy en día.Tampoco tuvo problemas en hablar de lacon la que carga desde la salida del Gobierno del expresidente de Unidas Podemos, un título que, como bien le recordó el presentador, le puso el propio ex vicepresidente del Gobierno y que: "No,, soy franca. Soy bastante humilde soy una mujer que no me quedo en las esquinas", aseguró ante la pregunta de Gonzo, ycomo cabeza del partido al que pertenece actualmente, Unidas Podemos.Yolanda Díaz explicó sobre este asunto que, pero el protagonismo no tiene que recaer en ellos", aunque está, y caben muchas gentes, manos y corazones", y b: "Es posible. Yo lo hice en Galicia y Unidas Podemos en España.a. Eso me apasiona", afirmó.La primera parte de la entrevista se llevó a cabo antes de la votación de la reforma laboral, sin embargo, la vicepresidenta y el presentador de 'Salvados' acordaron volver a verse una vez se hubiera producido la votación. Díaz acudió a la cita, justo cinco minutos más tarde.y "porque dejaban caer una norma que mejoraba los derechos de los trabajadores., las empresas los derechos", aseguró.Aunque finalmente la ley se aprobó, gracias a la equivocación de un diputado del PP,en caso de que no hubiera salido adelante la reforma: ". Pero ya he pasado página, la norma está en vigor y es lo importante", zanjaba el tema la vicepresidenta y concluía la entrevista asegurando que "".