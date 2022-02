Ainhoa Arteta, sobre el momento en el que casi pierde la vida: "Me salvé por los pelos"

'El Hormiguero' ha cerrado la semana con una invitada que pertenece a uno de los ámbitos favoritos del programa, la música, aunque se dedica a un género muy diferente a los que suelen tocar la mayoría de cantantes invitados.



Ainhoa Arteta acudía este jueves al espacio de Trancas y Barrancas y charlaba con Pablo Motos sobre su faceta más personal, el episodio más duro de su vida y sus planes para 2022, en la primera entrevista que concede tras los graves problemas de salud por los que pasó hace unos meses.





EL EPISODIO MÁS DURO DE AINHOA ARTETA

ELOGIOS A LOS SANITARIOS Y LA FUERZA DE NADAL

EL DOLOR NEUROPÁTICO

UNA LESIÓN VOCAL Y SU PASIÓN POR EL CANTO

Pablo Motos ha comenzado la entrevista recordando que Arteta estaba allí para celebrar la vida:, contaba el presentador.Tras la afirmación del conductor del programa, la cantante lírica decidía explicar lo que había ocurrido y los motivos que a punto estuvieron de costarle la vida: "Sí, efectivamente,, me enteré después.porque soy alérgica a la penicilina y lo habían intentado con muchos antibióticos. Al final,a", comenzaba a relatar Arteta y seguía confesando cómo la situación fue aún a peor: "Durante el coma no me llegaba bien el riego, y tenía los pies y los dedos de la mano derecha negros,", desvelaba y aclaraba que lo que le ocurrió no tuvo nada que ver con ninguna secuela del Covid-19 que había sufrido seis meses antes.La de Tolosa también quiso aprovechar el momento para resaltar la dedicación y el trabajo de los sanitarios durante la pandemia: "Estuve 10 días en la UCI con los enfermos de Covid yante esta situación. La gente tiene que saber que cuando se moría alguno de Covid allí, se retiraban a un rincón tres minutos en silencio y después volvían las carreras para atender a los enfermos.de este país.".También ha resaltado que la única forma para salir de una situación difícil, incluida la pandemia, es la fuerza mental y destacó el ejemplo de Rafa Nadal: "De la única manera que se puede salir de todo esto es con lal. Esto, que", apuntaba.Por otro lado, Ainhoa Arteta ha hablado con Motos sobre el dolor neuropático y ha asegurado que a veces le duelen los dedos que le han amputado: "El famoso dolor neuropático.porque no se va con cualquier medicina, al principio solo me calmaba la morfina.", confesaba sobre los dolores que sufre y explicaba por qué: "Primero porque me daba pereza. Y después s, cuando canto también, e i", afirmaba.Durante su visita a 'El Hormiguero' Ainhoa confesó, algo a lo que se tuvo que enfrentar tras sufrir una lesión en una de sus cuerdas vocales: ". Para cuando pude, se me había formado ya un garbanzo. Nosotrosz, nos podemos lesionar como cualquier deportista.. Me operaron y el médico me dijo que me costaría reponerme de seis meses a un año, pero aquí me ves, este mes ya doy un recital. A míy volver a poder sentir otra vez a esos autores que pasan por mi cuerpo a través de mis cuerdas vocales.", relata y asegura que ha cambiado su forma de ver la vida: "Ahora, hay que mimarse, todo tiene solución y lo que tenemos es el día a día.y la puedes usar a tu favor o en tu contra, hay que tratar de tener", concluía.