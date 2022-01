María Patiño se quita el sujetador en directo al ritmo de Rigoberta Bandini

El Benidorm Fest no ha parado de dar que hablar, desde la primera semifinal, celebrada el pasado miércoles, las acusaciones de tongo han sobrevolado las redes sociales y el resultado final de este sábado tampoco ha contribuido a calmar los ánimos del público.



Mientras para la audiencia las Tanxugueiras y Rigoberta Bandini eran las claras favoritas, finalmente, Chanel ha sido la elegida para acudir al Festival de Eurovisión que se celebrará en Turín el próximo mes de mayo.



No solo la gente anónima ha compartido su opinión sobre el resultado del Benidorm Fest, entre las personas que se han pronunciado al respecto podemos encontrar algunos nombres tan conocidos como la atleta Ana Peleteiro o la presentadora de 'Socialité', María Patiño.



Cabe destacar que también hay quién piensa que el resultado ha sido justo, como Risto Mejide, que ha destacado que Eurovision no es un festival literario, o muchos otros que opinan que en las ocasiones en las que todo ha dependido del público han terminado saliendo representantes como Chiquilicuatre.





LA SEÑAL DE PROTESTA DE PATIÑO

Nuestra presentadora se ha quitado el sujetador en pleno directo ?? #Socialité531 https://t.co/EavGU1ln0d — SOCIALITÉ (@socialitet5) January 30, 2022

Durante la entrega de 'Socialité' de este domingo,, uno de los presentadores del Benidorm Fest,del sábado y ambos confesaron que, la propuesta de Rigoberta Bandini,quiso dar su punto de vista sobre el resultado final yAdemás,y en señal de protesta avisó:, y no lo dudó ni un segundo. Esa fuepara participar en el festival, que este año tendrá lugar en Italia.Tras anunciar sus intenciones, la periodista se giraba y daba la espalda a la cámara, mientras gesticulando como pudo logró desprenderse del sujetador por debajo de la blusa que llevaba y terminó sacándolo por el escote.Una vez conseguido lo hizo girar en el aire en señal de victoria.La conductora de 'Socialité', hasta que llegó el momento de dar la información del cumpleaños del rey Felipe VI., comentaba Patiño, que no consideraba que fuera lo más correcto para hablar de la familia real.Cuándo el programa estaba a punto de despedirse hasta el próximo fin de semana,La canción,, interpretada por, también es la, 'Regreso a Monte Alto', que se emitirá proximamente