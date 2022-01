Kiko Rivera, nuevo fichaje de 'Secret Story'

La edición de 'Secret Story' con anónimos se presentaba como un gran éxito debido, entre otras cosas, a las peticiones de los seguidores del formato para que la cadena pusiera en marcha el programa con concursantes desconocidos tras la edición celebrity.



Sin embargo, parece que la audiencia no está respondiendo con tanto entusiasmo como se esperaba y el grupo televisivo no deja de buscar formas para reflotar el reality.



Primero fue el anuncio de Lidia Torrent como sustituta de Lara Álvarez, más tarde la entrada de Lydia Lozano como 'ladrona' de la casa durante las tardes de 'Sálvame' y la última apuesta del concurso ha sido la entrada de un famoso que conviva con los concursantes unos días.





KIKO RIVERA FICHA POR 'SECRET STORY'

BOMBA ?? @riverakiko entra el miércoles a La Casa de los Secretos y estará allí hasta el domingo con una misión MUY importante #SecretNoche3 pic.twitter.com/Dw1vbfaLIn — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 30, 2022

Kiko Rivera habla por primera vez en televisión de la ruptura de su prima Anabel y Omar Sánchez: "Ojalá sea mentira" ?? #SecretNoche3 pic.twitter.com/GhmdclS9aG — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 30, 2022

ALATZNE Y LA LÍNEA DE LA VIDA

Alatzne: "Hay muchas maneras de morir, por eso quería darle visibilidad a mi depresión. He vuelto a ser la misma y a vivir incluso con más ilusión" #SecretNoche3 pic.twitter.com/OgDVjQbGBB — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 30, 2022

Toñi Moreno: "Me siento muy identificada contigo. Hasta tener a mi niña Lola tuve dos pérdidas" #SecretNoche3 pic.twitter.com/i5lPyFYPSA — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 30, 2022

Este domingo se celebraba un nuevo debate de 'La casa de los secretos' concomo maestra de ceremonias.La presentadora ha empezado la entrega anunciando queen la casa de Guadalix de la Sierra.Tras darle algo de emoción. El Dj vuelve a la televisión y lo hace en un lugar que, sin duda, le traerá muchos recuerdos, pues yajunto a su mujer,, desde su casa de Castilleja de la Cuesta, y explicó cómo se encuentra tras confirmar que pasará unos días dentro del concurso:", aunque no sea para concursar., porque yo no sé qué tiene esa casa que si vas bien allí, como yo fui, se viven las cosas de diferente manera y mola mucho", confesaba el cantante.Además, Rivera tambiéna un formato en el que participan personas anónimas y ha asegurado que está deseando poder vivir esta nueva experiencia con el grupo que se encuentra en la casa: "Ver la cara que ponen cuando te ven, conocerles mejor..., he estado pendiente hoy de la casa para enterarme y no veas cómo están las cosas", contaba Kiko durante su conexión con Toñi Moreno.El Dj también ha aprovechado para hablar de cómo se encuentra tras el último ataque de gota que sufrió hace solo unos días, y por el que lo pasó bastante mal.será el día que, lo hará durante la gala presentada pory permanecerá en Guadalix de la SierraNo es la primera vez que el marido de Irene Rosales se anima a participar en un reality ,, programa en el que participó con su mujer y, dónde conoció a la madre de su primer hijo,, la concursante vasca de 'Secret Story',En ella, como lasque ha sufrido oal principio de la pandemia: "Al principio de la pandemia la gente moría continuamente, parecía que estábamos todos infectados.", explicaba la participante.Además,, no poder ser madre: "Me dijeron que tenía una enfermedad genética y.", relataba, aunque aseguraba que, ahora ". No me quiero quedar atrapada en los traumas. Las cosas vienen como vienen", concluía.