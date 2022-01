La bronca de Carlos Sobera a los concursantes de 'Secret Story' por una grave acusación

En 'La casa de los secretos' el ambiente se puede cortar con un cuchillo, la tensión entre algunos concursantes, especialmente en contra de Carmen, ha provocado que el programa se haya visto obligado a intervenir y llamar la atención de los participantes.



Carlos Sobera ha sido el encargado de aclarar la situación y reprocharles la actitud que estaban teniendo.





Se viene... ¡VAN A VER IMÁGENES EN LA CASA! #SecretGala2 pic.twitter.com/5U3Bkih59b — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 26, 2022

EL MOTIVO DE LA TENSA SITUACIÓN

¿Crees que Carmen es una provocadora?

?? Para nada

?? Sí, totalmente#SecretGala2 pic.twitter.com/wwXXXFKv6u — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 26, 2022

LA BRONCA DE SOBERA A LOS CONCURSANTES

Las caras, no perdamos ojo a las caras ?? #SecretGala2 pic.twitter.com/rU5YDW0kAY — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 26, 2022

Las caras, no perdamos ojo a las caras ?? #SecretGala2 pic.twitter.com/rU5YDW0kAY — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 26, 2022

Carlos Sobera: "No se deben hacer acusaciones tan graves tan a la ligera. Sabéis que si hubiera habido una agresión habríamos tomado medidas inmediatamente. En una convivencia se puede discutir pero nunca en los términos a los que habéis llegado en las últimas horas" #SecretGala2 pic.twitter.com/qBGqBm5Md5 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 26, 2022

HÉCTOR EXPULSADO Y ALATZNE EN LA CUERDA FLOJA

?? "Héctor expulsado, Álvaro enamorado, nuevos nominados y los concursantes ven imágenes de la casa en #SecretGala2" de @SecretStory_es https://t.co/rah0aWYBB8 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 27, 2022

?? ¡TÚ DECIDES QUIÉN SE VA! ?? ¡Está en tus manos! Entra en: https://t.co/fNDyQPmCfL y vota #SecretGala2 pic.twitter.com/eHZAXc40kR — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 27, 2022

Los problemas que han provocado una gran tensión dentro de la casa comenzaron cuándoo, algo, que llevó a que, lo que desembocó en una situación extremadamente difícil en Guadalix.Desde que Nissy y Elena vertieron acusaciones falsas sobre la andaluza,y peleas con otras participantesPor este motivoy mostrar a los concursantes las imágenes de lo que realmente ocurrió.Los habitantes de 'La casa de los secretos' han visto el vídeo que demuestra quecon su manta, como ella había asegurado.Sin embargo, parece que la demostración de la inocencia de la cordobesa no ha servido para mucho, y, aseguraba, algo con lo que las mellizas estaban de acuerdo.Mientras la seguían acusando,con la situación:, decía convencida.Al ver las reacciones de los participantes,por su comportamiento., resaltaba el presentador mientras, a pesar de la insistencia del presentador para que cambiaran su versión y contaran la verdad.. Nunca dije que era una provocación", insistía Elena y: "Esto que me estás diciendo ahora", afirmaba el conductor del espacio televisivo, que, en un primer momento,Carlos Sobera se mostraba tajante y les hacía a todos una seria petición:, les dejaba claro el vasco, que incidía en que es algo en lo que está de acuerdo tanto el programa como el público y queLa gala de este miércoles no solo se ha centrado en las acusaciones que Nissy y Elena hicieron sobre Carmen, tambiénde la edición.de la edición de anónimos de 'Secret Story' y aunque, la concursante vasca,de la expulsión,, está nominada de nuevo, ydel concurso.