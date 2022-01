Clara Galle: "El plató de 'El Hormiguero' es como la plaza del Ayuntamiento de Pamplona"

Clara Galle y Julio Peña han acudido este martes a 'El Hormiguero' para promocionar su nueva película, 'A través de mi ventana', que estará disponible a partir del 4 de febrero en Netflix.



Ambos acudían por primera vez al plató de Trancas y Barrancas, aunque han reconocido que ya eran fans del programa desde mucho antes.





Hoy han venido a divertirse a El Hormiguero ¡@claaragalle y Julio Peña! #ClaraJulioEH pic.twitter.com/zgNv51mGJz — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 25, 2022

'A TRAVÉS DE MI VENTANA'

.@claaragalle y Julio Peña protagonizan "A través de mi ventana", una película que llega el 4 de Febrero a @NetflixES #ClaraJulioEH pic.twitter.com/tz688b3wRn — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 25, 2022

Vemos el trailer de la nueva película de Clara Galle y Julio Peña: "A través de mi ventana" #ClaraJulioEHhttps://t.co/Op5d2NuuwK — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 25, 2022

BESOS Y ESCENAS DE SEXO

LA CARTA DE JULIO PEÑA A 'EL HORMIGUERO'

"COMO LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA"

La película, 'A través de mi ventana', de la que ambos son protagonistas,, que se ha convertido en todo un fenómeno.En el filme,l, una chica que, al que da vida Julio Peña."En la películay tienen las ventanas enfrentadas.. Digamos que. Tiene archivos sobre él en su ordenador, escribe sobre él, pero pasa algo con el WiFi, a Raquel le gusta mucho meterse en ordenadores ajenos y descubre todas estas cosas y cuando ella un día le está espiando,entre dos personas", ha contado el donostiarra sobre la trama.ha aprovechado el momento para desvelar que, cuando le gusta alguien intenta conseguir toda la información posible en redes sociales: ", desvelaba la navarra e: "Un día fui a una discoteca en Pamplona con una amiga y había un chico muy guapo que no sabía quién era. Y llegué a casa a las cuatro de la mañana y no paré hasta que le encontré en Instagram a las cinco de la mañana. Le escribí, quedé con él y estuvimos saliendo dos meses".Clara y Julio no solo hablaron de la trama de su película, tambiénque hay entre sus personajes.Los invitadospara estas secuencias, una figura que los ha ayudado mucho:Yo. Hay que quitar hierro al asunto, hay cosas que desconoces o con las no te sientes seguro o incómodo contigo mismo y esa persona media entre los actores y el director. Y es una persona quede las escenas de sexo", ha destacado la actriz.Además, también han explicado a Pablo Motos: "Antes de grabar la película, hubo un mes que estuvimos yendo a Barcelona los fines de semana para ver la intimidad de los personajes porque. Y para eso sirven las clases de 'bes-arte'", ha explicado Peña."Tuvimos un mes para ensayar besos, las escenas más íntimas...", contaba la navarra, mientras su compañero ha desvelado cuál fue la última escena que grabaron: "la película, así que en vez de decir 'corten' se echaron todos los compañeros encima de nosotros para celebrarlo".Durante la entrevista a los actores,hace unos años para asistir de públicoe: "Yo quería venir a verla", admitía el vasco, y el presentador desvelaba el contenido del texto que el actor escribió a los 11 años: "Pablo Motos, soy Julio Peña y creo que deberías permitir que entren niños a 'El Hormiguero' porque a lo mejor a vosotros os parece que los niños pequeños no podemos ver tu programa, pero a mí y a muchos niños más nos gusta muchísimo. Me encantaría ir a 'El Hormiguero', que es uno de mis programas favoritos aunque solo tenga 11 años.", decía Peña en su misiva.Al ser la primera vez de los dos invitados en el programa de Antena 3, Motos les ha preguntado sobre asuntos que no suele preguntar a los veteranos, como lo que opinaban sobre el programa, cuántos años tenían cuando se empezó emitir etc.Entre esas preguntas ha querido saber, y la navarra no pudo poner un ejemplo mejor:, afirmaba sobre las dimensiones de 'El Hormiguero'.