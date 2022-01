La dura confesión de Will Smith: "Mi padre maltrataba a mi madre, pero es uno de los mejores hombres que he conocido"

Will Smith ha sido el último invitado de la semana en 'El Hormiguero'. El popular actor es un personaje recurrente del programa de Pablo Motos y ya ha acudido en numerosas ocasiones al plató de Antena 3 para presentar alguno de sus proyectos.



En esta ocasión, el motivo de su visita era 'El método Williams', su nueva película, que llega a los cines este viernes. El largometraje se centra en la vida de Serena y Venus Williams y en la figura de su padre, quién las sometió a un duro entrenamiento desde niñas que las convirtió en dos de las mejores tenistas del mundo.



Sin embargo, los espectadores del espacio de Trancas y Barrancas se llevaron una pequeña decepción y es que el protagonista de 'Focus' se conectó de manera telemática desde Londres para atender a Motos.





Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero, nuestro querido amigo ¡Will Smith! #WillSmithEH pic.twitter.com/LPBOyZAEQs — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 20, 2022

WILL SMITH, FAVORITO PARA EL ÓSCAR

El método Williams según Will Smith #WillSmithEH pic.twitter.com/NohXiC6tmN — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 20, 2022

EL PERSONAJE QUE LE RECUERDA A SU PADRE

Will Smith: "Richard Williams se parecía mucho a mi padre" #WillSmithEH pic.twitter.com/Nxraed9Ki8 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 20, 2022

'WILL', UNA DURA AUTOBIOGRAFÍA

El nuevo libro de Will Smith muestra su parte más vulnerable y desconocida. ?? Consíguelo aquí: https://t.co/RBr1DzhedP #WillSmithEH pic.twitter.com/xslEnaQ4oU — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 20, 2022

¿Se puede adorar a una persona que a la vez te haga sentir miedo? Will Smith explica este conflicto mental #WillSmithEH pic.twitter.com/9SOyqWwT9D — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 20, 2022

TRES TIPOS DE FAMA

¿Cómo te trata la gente en las "tres formas distintas de la fama"? Will Smith explica cómo se convirtió en el Sr.Smith #WillSmithEH pic.twitter.com/arJvj1Aj8k — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 20, 2022

, padre de Venus y Serena, y lo que el público puede descubrir sobre él al ver 'El método Williams', una imagen muy diferente de la que se tenía, hasta ahora, del progenitor de las tenistas: "Hemos visto imágenes de Richard Williams a lo largo de los años, cuando, y esode este hombre ni con la realidad de la familia Williams", ha empezado a exponer Smith, que ha aprovechado para explicar a los espectadores por qué no deberían perderse el filme: "Esta película es maravillosa y a mí, pero luego les cambias un poco como veían esas cosas,".Además,. Hace unos díaspor su interpretación de Richard Williams y. Pablo Motos quiso saber si pensaba que podría hacerse con la estatuilla más codiciada en la próxima gala:, deseaba el actor en un perfecto castellano.No es la primera vez que Will Smith confiesa que su último personaje,r: "Como actor, cuando estás interpretando a un personaje, siempre intentas encontrar algo en ese personaje que conecte contigo. Richard Williams se parecía bastante a mi padre en muchas cosas. Aen ambos casos", explica el intérprete de 'Hancock', aunque destaca las diferencias entre ambos: "Pensando cuáles eran, vi que m, mientras que. Pese a que él tenía sus propios objetivos, supo relajar la búsqueda de esos objetivos para dar a sus hijas el margen de crearse las vidas que ellas se quisieran crear. Y", indicaba el estadounidense.la autobiografía que publicó el pasado mes de diciembre, y. Will Smith ha contado las diferentes razones por las que se animó a contar su historia: "Lo primero es quecomo para poder contar cosas que fueran útiles para otras personas. Y luego mi padre murió en 2016 y sentí que por fin tenía libertad para contar cómo había sido realmente mi vida. Nunca hubiera podido decir estas cosas estando él vivo", comenzaba explicando, y aclaraba queAdemás, eny espera poder ayudar a otras personas con su experiencia: "Una de las principales dificultades de las que he intentado hablar en este libro, es ese conflicto que te puede destrozar la mente cuando eres pequeño. Porque. Tardé años en procesar esa dicotomía. Fue uno de los motivos por los que quería escribir este libro, porque sé que hay muchas personas en el mundo que se enfrentan a situaciones similares", ha querido resaltar el actor.Will no solo habla de la parte más complicada de su vida en su autobiografía, también lo hace de su papel cómo actor y de cómo ve él la fama., dependiendo de si te dedicas a la música, a la televisión o al cine: "porque te ven en calzoncillos desde el sofá de su casa.. Me acuerdo que", concluía el protagonista de 'En busca de la felicidad'.