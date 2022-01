Telecinco se carga 'Sálvame Limón' y le relevan María Patiño y Terelu Campos

Telecinco necesita revulsivos. Tras muchos años liderando las audiencias con una apuesta centrada en el corazón y los realities, en los últimos meses ha visto como esa fórmula ha experimentado un notable desgaste. Tanto, que ha cedido el liderato en favor de Antena 3, que se ha encaramado a lo más alto con mucha paciencia y renunciando al corazón desde hace años.



Eso se ha traducido en muchos nervios en Mediaset, que ha visto cómo sus buques insignia, Sálvame y los realities protagonizados por famosos, han caído en audiencia, y la reacción ya ha llegado. En primer lugar, con la un tanto improvisada versión de Secret Story con concursantes anónimos, que no es otra cosa que un Gran Hermano encubierto, y ahora con el despiece de Sálvame, al que le van a amputar la primera parte del programa, que se conocía como Sálvame Limón.



Esa franja, de 16.00 a 17.00 horas, en la que se supone que todavía no está el público infantil (y no se considera horario protegido) va a pasar a estar ocupada por un nuevo espacio llamado Sálvame Lemon Tea (tampoco es que el cambio de nombre sea muy radical). La principal novedad es que no estará presentado ni por Jorge Javier Vázquez, ni por Carlota Corredera ni por Paz Padilla, que en principio seguirán con el Sálvame estándar a partir de las cinco de la tarde y hasta las ocho, cuando empieza, valga la redundancia, Ya son las ocho, programa de Sonsoles Ónega que ya le robó la hora final a Sálvame hace unos meses.





.@maria_patino y @terelu_campos se ponen al frente de 'Sálvame LEMON TEA' ??? para analizar las noticias más relevantes del mundo del corazón.



A partir del lunes, de 16:00h a 17:00h, en Telecinco. pic.twitter.com/HF1j3RBQjL — Mediaset España (@mediasetcom) January 14, 2022

Preparada de nuevo para una nueva aventura. Dos formas de ver la vida y un sólo objetivo, atraparos. Feliz de estar mano a mano con Terelu Campos — Maria patiño (@maria_patino) January 14, 2022

, lo que tampoco cambia mucho pues sigue en el mismo plató que hasta ahora. La novedad es que, que abandonó hace años Sálvame enfadada y que retornará a la que fue su casa pero eso sí, en el papel que siempre había querido: el de conductora de programa, y no el de una colaboradora más.Con este Lemon Tea, Telecinco parece querer, con dos caras al frente y dos visiones diferentes que se puedan contraponer y complementar a la vez. Eso sí, parece que también el cambio obedece a la improvisación, ya que el nuevo programa se ha anunciado este viernes y