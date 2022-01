Enero de películas de culto en TCM

'The Rocky Horror Picture Show.

¿Cuándo se convierte una película en un film de culto? Es difícil saberlo porque nadie ha dado nunca una definición plenamente satisfactoria. Podemos decir que se trata de aquellos títulos que, por distintos motivos, apenas tuvieron repercusión cuando se estrenaron. Películas demasiado extrañas, raras o poco convencionales para el público mayoritario y que acabaron proyectándose en sesiones de madrugada o que pasaron directamente, o muy pronto, a las estanterías de los videoclubes. Cintas que, sin embargo, fueron reivindicadas ardorosamente por una minoría de cinéfilos y que, pasados los años o incluso décadas, han conseguido permanecer en la memoria de los más fieles espectadores.

Desde hoy, todos los viernes de enero, TCM se adentra en el fascinante mundo de las películas de culto emitiendo en exclusiva las tres partes de la miniserie documental Time Warp: The Greatest Cult Films Of All Times, en la que intervienen actores y directores como Sean Young, Malcolm McDowell o Peter Bogdanovich.

El episodio de esta noche está dedicado a películas que encontraron su acomodo en las sesiones de medianoche, como el musical The Rocky Horror Picture Show o La parada de los monstruos de Tod Browning, títulos que se podrán ver a continuación en el canal. El segundo de los capítulos (viernes 21) analiza películas de culto de los géneros de terror y de ciencia ficción mientras que el tercer y último episodio (viernes 28), se centra en la comedia.