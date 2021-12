Todos los vestidos de Cristina Pedroche en las Campanadas de Nochevieja

Si hay una protagonista absoluta el día de Nochevieja, además del inminente año que está a punto de empezar, esa es Cristina Pedroche. Desde hace ya varios años, esta será su octava vez al frente de las Campanadas de Antena 3, consigue ser el centro de atención y prácticamente en todas las casas están esperando con ansia el momento de descubrir el look elegido, lo que la convierte no solo en la mejor embajadora de moda para el diseñador que logre vestirla, sino también en un éxito de audiencia para la cadena, en este caso el grupo Atresmedia.



Los diseños elegidos por la presentadora a lo largo de los años han sido muy diversos, pero todos han tenido un punto en común, su estilo atrevido y original.



Estos son los 7 estilismos que ha lucido Pedroche desde el balcón de la Puerta del Sol, esta noche descubriremos cuál será el octavo:







2020: UN HOMENAJE AL CONFINAMIENTO

2019: ARMADURA DE ORO

2018: EL LOOK MÁS COMENTADO



2017: UNA NOVIA MODERNA

2016: LARGA VIDA A LAS ESTRELLAS

2015: CORTE SIRENA Y CRISTALES TALLADOS

2014: TODO AL NEGRO

La última vez que Cristina Pedroche dio la bienvenida a un nuevo año,el tema más repetido y candente del año que finalizaba,Su estilista, Josie, creó para ellaque toda la población había sufrido solo unos meses atrás, con un, bajo el que escondía un, inspirado en las mascarillas que aún siguen vigentes a día de hoy.El look lo completaban unasa juego con el vestido.Cristina Pedroche lucía una creación con la fcon la que la de Vallecas se sentía invencible: "Con esta escultura siento que me puedo comer el mundo, que soy invencible e imparable.y muy orgullosa de todo mi equipo que me han ayudado para brillar así y que han hecho posible que este sueño se haya hecho realidad", afirmaba de su look más mitológico.Para esta ocasión Cristina y su equipo buscarony en una de las supermodelos más populares de todos los tiempos,Elque lucía la mujer de Dabiz Muñoz, se basaba en un vestido que la top model lució en elPara dar la bienvenida a 2018, que creó para ellade la conocida casa nupcial.En este caso, lució un mono lleno de transparencias2017 comenzaba con Pedroche, con unapor encima de unEl vestido estaba adornado conEl segundo año que la presentadora se puso al frente de las Campanadas de Nochevieja tambiénEn esta ocasión se enfundó en. La pieza estaba rematada conLa confección le llevó a Pronoviasla última noche del año.con un modelo con transparencias y bordados de formas orgánicas muy elaboradas, pero a la vez muy sofisticado" explicaban desde el taller de la modista en el 2014.