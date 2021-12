Disney+ trae 'Aquellos maravillosos años' de una familia afroamericana

Seguro que no son pocos los que recuerdan con gran nostalgia Aquellos maravillosos años, la serie creada por Carol Black y Neal Marlens, que durante seis temporadas entre 1988 y 1993 mostraba el mundo, con todos sus acontecimientos históricos y problemas, a través de los ojos de Kevin Arnold, sus amigos y familia. Ahora, casi 30 años después, llega el reboot que hoy miércoles estrena Disney+ manteniendo el espíritu de la serie original pero presentándonos ahora a una familia negra de clase media que vive en Montgomery, Atlanta.

AÑOS DE LUCHA RACIAL



Esta es la historia de la familia Williams en los años 60 vistos a través de uno de sus hijos, Dean, de 12 años quien narra desde su edad adulta sus recuerdos del pasado y cómo se vivía creciendo en un Estado tan racista por aquel entonces como Alabama. El problema racial y el Movimiento por los Derechos Civiles liderado por Martin Luther King así como el asesinato de éste en 1968 son el centro de la serie.

Aquellos maravillosos años también se adentra, como hacía la serie primigenia en todo lo que una persona afronta cuando, con 12 años, llega la etapa adolescente e intenta saber cuál es su lugar en el mundo.

FRED SAVAGE, PRODUCTOR



Con Don Cheadle (Armor Wars, Sin movimientos bruscos) narrando la historia desde el punto de vista del Dean ya adulto (como ya ocurría en el caso del personaje de Kevin Arnold), la serie cuenta en su reparto con los actores Julian Lerner (Santos criminales), Dulé Hill (Hipnótico), Laura Kariuki (Along for the Ride), Saycon Sengbloh (Respect), Milan Ray (Modern Love), Amari O'Neil (Sneakerheads) y Elisha Williams, quien debuta con esta serie.

Creada por Saladin K. Patterson, esta nueva versión de Aquellos maravillosos años cuenta en su producción con Fred Savage, el actor protagonista de la serie original que interpretaba a Kevin Arnold, quien además dirige el primer episodio de la nueva serie. Arnold es en la actualidad, a sus 45 años, actor, director y productor de cine y televisión.

La serie original fue un éxito desde su estreno. Con solamente seis capítulos emitidos ganó el Emmy a mejor serie de comedia en 1988. todo un record, sin duda alguna. Ganó 22 premios y fue nominada a más de otros 50. Y el propio Savage se convirtió, con solo 13 años entonces, en el actor más joven en ser nominado a mejor actor principal en serie de comedia en los premios de la televisión. También en el recuerdo está With a little help from my friends, la versión que del tema original de los Beatles hizo Joe Cocker y que sirvió de banda sonora para las aventuras de Kevin, su amigo Paul y su amiga Winnie Cooper, de quien estaba enamorado.