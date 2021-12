José Mota se cae del jurado de 'Mask Singer'

Desde que comenzara su andadura en Antena 3 hace dos temporadas, Mask Singer, el programa que consiste en adivinar qué famoso se encuentra tras cada máscara mientras canta, se ha convertido en uno de los favoritos del público.

Ahora se prepara para dar comienzo a su tercera edición dentro de unos meses, pero lo hará con una sonada ausencia, la de José Mota.

No es el primer miembro del jurado que abandona el concurso, Malú ya lo hizo en su momento para volver a su puesto como coach de La Voz.

En este caso, el cómico explicó que le encantaría seguir participando como investigador y descubrir quién se esconde debajo de cada personaje, sin embargo, esta vez le ha sido imposible compaginarlo por problemas de agenda.

Durante la presentación de la programación navideña de RTVE quiso compartir las razones que le han llevado a tomar esta decisión: "Tengo proyectos de ficción por delante y no se puede estar en todos los sitios. Ha sido para mí un orgullo, me he sentido súper bien tratado por la cadena, por Fremantle, y ha sido un placer", explicó el humorista. "Lo que pasa es que no puedes estar en todos los sitios a la vez, no tienes tres vidas, y tienes que elegir", zanjó.

Aunque las razones esgrimidas son más que convincentes, algunos fans van un paso más allá y creen que el abandono de Mota como jurado se debe a que podría participar en la tercera temporada oculto tras una de las máscaras.

Elogios a sus compañeros

José Mota quiso aprovechar la ocasión para deshacerse además en halagos hacia sus compañeros: "He compartido con Los Javis, que los adoro son maravillosos; con Paz Vega, que es estupenda; con Malú, con la que compartí la primera etapa y que también fue extraordinaria; con Arturo Valls y con todo el equipo, momentos maravillosos y extraordinarios", aunque insistió en que en esta ocasión no puede acompañarlos: "ahora es imposible".

Además, también reveló algunos de los trucos que utilizaba para adivinar que famoso se escondía tras cada máscara: "Tiro mucho de lo que son alturas". Y dejó claro que estará encantado de aconsejar a su futuro sustituto o sustituta. Por el momento no hay ningún nombre confirmado.

Estos problemas de agenda, sin embargo, no le impedirán ponerse a los mandos de su especial de Nochevieja por octavo año. Llevará por título Cuento de vanidad, que se retransmitirá como siempre en La 1 de TVE el próximo 31 de diciembre.