Antena 3 da paso mañana miércoles al 'talent' 'Lego Masters'

El formato internacional Lego Masters llega mañana miércoles a Antena 3 presentado por Roberto Leal tras seducir audiencias de distintas partes del mundo a través de retos en los que "el ingenio, la creatividad y la habilidad" de los concursantes dan forma a "un programa familiar, muy visual y de gran ritmo".

"La creatividad es uno de los atributos más importantes del programa, que han renovado el 90% de los territorios que lo emiten", dijo ayer en una conferencia virtual Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, que produce este talent cuyo primer capítulo de cinco se emitirá mañana miércoles tras El Hormiguero. En un formato que ha arrasado en Francia o Reino Unido, parejas de participantes tendrán que trabajar en configurar diferentes objetos o espacios con figuras de Lego y en tiempos limitados, en un programa que conduce el presentador Roberto Leal y cuyo jurado serán la humorista Eva Hache y el diseñador de Lego Pablo González. "En este programa no sirve con saber hacer sets de Lego, sino que los concursantes tienen que hacer MOCS –siglas de "my own creation", es decir, saber hacer maravillas desde cero", desgranó Rey, quien incidió en la creatividad como atributo más importante entre los concursantes. Este casting es "sin duda la parte más importante", añadió Rey, ya que los perfiles "además de ser personajes, han de ser virtuosos de Lego", algo que exige "una cabeza muy estructurada además de habilidades especiales", dijo sobre los atributos que comparte un casting heterogéneo en el que hay desde mellizos, amigas o una madre y su hijo.

parque temático



Dos millones y medio de piezas y 7.000 mini figuras de Lego dan forma al plató, reconvertido en un parque temático de Lego del que forman parte tanto las figuras del jurado y el presentador, como de los participantes que van abandonando los programas, en un talent en el que "los retos son complicados debido a los tiempos y los recursos". Pruebas cortas realizadas en grabaciones de cinco a siete horas contrastan con otras largas, cuyas grabaciones han durado "quince o veinticuatro horas", para programas de 80 minutos con "un ritmo brutal", que incorporan producciones en stop motion o recreaciones en 3D, formatos que "no suelen verse en la televisión y acarrean un gran trabajo de animación".

Estructurado en dos retos, uno corto y otro más largo, los participantes no harán frente a una prueba de eliminación, sino que deberán realizar ambas pruebas correctamente para hacerse con el beneplácito de los jueces y poder coronarse ganadores, con un premio metálico de 50.000 euros y la posibilidad de exponer su creación en la nueva Flagship Store de Lego en Barcelona. Alberto Chicote, Maxi Iglesias, Miguel Ángel Muñoz, El Monaguillo, Jorge Lorenzo, Florentino Fernández o el ganador de Lego Masters en Francia David Aguilar son algunos de los invitados especiales que visitarán el programa.

"Es un mundo lleno de creatividad e ingenio, pero también de tensión o lágrimas", dijo Roberto Leal, quien señaló el programa como una oportunidad para aprender curiosidades del universo Lego, del que afirmó haberse convertido en fiel seguidor o Adult Fan of Lego, uno de los términos propios de la comunidad. Con esta afirmación coincidió Eva Hache, destacando que "la mayor parte de constructores de Lego son gente adulta", y para quien los bloques y ladrillos de Lego son "una parte inseparable" de su hogar.