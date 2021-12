'El buen patrón' y 'Hierro', triunfadoras en los Premios Forqué

'El buen patrón', premiada a mejor película, y 'Hierro', reconocida como la mejor serie, han sido las triunfadoras de la XXVII edición de la gala de los Premios Forqué, que en esta ocasión ha querido rendir homenaje a la década de los 80.

La gala ha arrancado con una actuación musical de Javier Gurruchaga, que ha contado con la colaboración de la actriz Mara Hazas y la periodista Elena S.Sánchez, que también han hecho de maestras de ceremonias en ceremonia que ha echado la vista a la década de los ochenta que homenajea "una época de explosión creativa y artística fundamental en la historia".

El premio al mejor largometraje de ficción y animación ha recaído en 'El buen patrón', mientras que su protagonista Javier Bardem ha conseguido el premio a mejor interpretación masculina, premio que ha recogido su compañera de rodaje, Almudena Amor, que ha destacado al actor como "un ser humano y un muy buen trabajador que le hace muy grande".

Asimismo, la actriz Blanca Portillo ha recibido el galardón a mejor interpretación femenina por 'Maixabel'. "No hay nada que pueda producir a los actores mayor felicidad que abandonarte, desparecer y ser otro ser humano para contar una historia. A mi ha tocado contar la historia de una mujer increíble, Maixabel Lasa es un ángel", ha señalado la artista, que ha agradecido el premio a su directora, Icíar Bollaín, y al actor y compañero de rodaje Luis Tosár.

El presidente de Egeda, Enrique Cerezo, ha hecho entrega de la Medalla de Oro al cofundador de Atípica Films y productor, José Antonio Félez. Cerezo alabó la trayectoria y su trabajo: "gran productor de obras tan conocidas como 'AzulOscuroCasiNegro', 'El bola', 'La isla mínima', 'La peste', 'Primos' o 'El hombre de las mil caras'", así como su labor dentro de la industria audiovisual española y sus esfuerzos para lograr la proyección internacional de nuestras producciones de cine y televisión.

Félez ha aprovechado la ocasión para reivindicar la existencia de productores independientes, ya que "son fundamentales para garantizar la diversidad y pluralidad de la producción audiovisual, la búsqueda y promoción de nueva talento, la formación y progreso del personal técnico y la innovación y renovación tecnológica".



'HIERRO', LA GRAN PROTAGONISTA EN LAS SERIES

En el apartado de series, la premiada ha sido 'Hierro', dirigida por Pepe Coira, siendo el productor Alfonso Blanco quien ha subido a recoger el galardón y ha destacado el "valor interpretativo" que ha formado la serie, además de mandar ánimo y apoyo a los ciudadanos de La Palma.

El actor Javier Cámara, que ha recogido el premio a mejor interpretación masculina por su papel en 'Venga Juan', con el que consigue así su segundo reconocimiento en los Forqué tras cinco nominaciones. "Me emociona enormemente ver el talento increíble que hay en este país y en el que hay gente tan maravillosa", ha reivindicado, tras recordar al resto de nominados y elogiar sus actuaciones.

Mientras, Candela Peña, mejor interpretación femenina por 'Hierro', ha dedicado el premio a los productores de la serie, a Movistar y a Telefónica por "este máster de cine y de vida". "Los actores no son alguien que solo dice un texto y que no siempre son brillantes, somos algo más los talentos y no nos tengáis miedo los productores", ha reivindicado.



LA MÚSICA DE VUELTA A LOS 80

Javier Gurruchaga y otros emblemas de la música como Alaska, Burning, Danza Invisible, La Frontera, La Guardia, Los Secretos, Mikel Erentxun, Modestia Aparte, Tennessee o Trogloditas han traído la década de los ochenta al presente de una gala, celebrada en IFEMA Palacio Municipal en Madrid, a la que han asistido el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entre otros.

También, la Movida madrileña fue protagonista de los Forqué con interpretaciones de grandes himnos musicales de la época, como una versión de 'La chica de ayer' a cargo de Ana Guerra, 'A quién le importa', 'Déjame' o 'Viaje con nosotros'.

Además de las categorías ya citadas, ha habido también reconocimiento en otras categorías como las de mejor cortometraje ('El monstruo invisible'); mejor documental ('100 días con la tata'), el premio al cine y educación en valores ('Maixabel') y mejor película latinoamericana ('Noche de fuego').

El Premio Cinematográfico José María Forqué 2021 ha sido organizado por EGEDA con la participación del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y RTVE, y cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte y otros patrocinadores como Cornejo, FIPCA, Iberia, I.C.O.N., Lancôme Paris o Mercedes-Benz.