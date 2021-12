Carlos Sobera pillado quejándose del programa que presenta, 'Secret story'

Son cosas que pasan incluso en las mejores familias. Los equipos detrás de un 'reality' como 'La casa de los secretos' también son humanos y a veces tienen despistes que pueden acabar con pequeñas consecuencias.



Eso es precisamente lo que ocurrió el pasado martes en el programa de Telecinco y Carlos Sobera, que conducía el espacio en ese momento, fue la víctima de ese error.



El presentador tiene una larga carrera a sus espaldas que avala su profesionalidad, y tampoco es nuevo en eso de presentar concursos de telerrealidad, se nota en su comodidad frente a las cámaras y en su naturalidad. Además, no se le da nada mal eso de ganarse tanto al público como a los concursantes, pero en su última intervención un micrófono abierto le ha traicionado.







¡Así están los porcentajes actualmente! ¿A quién pertenecerá cada uno? #SecretCuentaAtrás13 pic.twitter.com/WwqxYArIuR — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 7, 2021

Carlos Sobera: "Es un calendario de adviento que cada casilla hay un desafía. Hay un enorme dado y vosotros sois las fichas del juego" #SecretCuentaAtrás13 pic.twitter.com/JwaJ6LON69 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 7, 2021

Todo comenzaba cuándo durante la emisión del programa, Carlos Sobera daba paso a unos vídeos. En estos momentos, las imágenes ocupan toda la pantalla de los telespectadores por lo que los micrófonos de todas las personas que están en plató se cierran para que su voz no se cuele en ellas, y ahí se cometió el error., y aunque no podíamos ver su cara, sí queLas palabras exactas que pronunció el vasco fueron: "", lo que probablemente fuera una alusión al tamaño de la letra del guion que va leyendo durante el programa en directo.y no ha hecho más alusión al pequeño problema técnico, de hecho, segundos más tarde ha asegurado que ya estaba todo solucionado y esta 'traición' se ha quedado en una anécdota más de la historia de la televisión.Tras este lapsus con los micrófonos,y en el plató de Mediaset hubo tiempo para todo.Carlos Sobera protagonizó algún que otro momento de tensión con Alba Carrillo, tuvo tiempo para besarse con Carolina Sobe e incluso sufrió el difícil carácter de Miguel Frigenti, concursante ya eliminado, que se molestaba con el presentador por una pregunta incómoda., que pronto llegará a su final,en su andadura profesional que seguro que le ha aportado muchas cosas buenas, o al menos divertidas.En la gala de esta noche el público decidirá, y es que cada vez queda menos para descubrir quién será el ganador de los 50.000 euros.