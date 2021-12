Al Bano vuelve a hacer llorar a Lydia Lozano

La guerra entre Al Bano Carrisi y Lydia Lozano es la historia interminable. Un culebrón que comenzó en 2005 cuando la periodista del corazón aseguró que Ylenia, la desaparecida hija del cantante y de Romina Power, estaba viva y que cada vez que se retoma termina con Al Bano enfadado y Lydia Lozano llorando.

Así ha vuelto a suceder este martes en Sálvame. En el transcurso del programa, Kiko Hernández se ha llevado a su compañera al centro del plató y han quitado las luces para darle una noticia que no esperaba. "Ha vuelto a hablar de ti", le ha dicho, algo que a ella no le ha gustado nada. "Ay no. ¿Y ahora por qué? ¿Qué he hecho? Qué pesadilla.

Y entonces le han puesto un audio reciente del cantante. "Lydia es una persona que cuando oigo este nombre hay algo de revolución dentro de mis pensamientos. Imagino que tenía necesidad de mierda esta mujer. Me ha cambiado la vida para mal".

Unas palabras que han dejado muda a Lydia Lozano hasta la que la presentadora, Nuria Marín, le ha preguntado si estaba triste. "No", ha respondido ella, pero al instante ha roto a llorar desconsoladamente. "Esto es cada seis meses. Creo que he pagado suficiente. Te juro que entiendo todo lo que me digan, pero ya vale", imploraba la colaboradora.