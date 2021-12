'Peaky Blinders' presenta el tráiler de su sexta temporada y pone fin a la serie

Peaky Blinders llega a su fin. La aclamada serie británica ha presentado el teaser tráiler de su última temporada y Thomas Shelby y su banda ya están preparados para decirnos adiós, aunque no todo son malas noticias.



Tras el final de la temporada 6 aún nos quedará por ver la película que dará el cierre definitivo a la historia de estos mafiosos que comenzaron con los negocios locales y las apuestas y terminaron montando un negocio criminal sin límites.

La última tanda de episodios llegará a nuestras manos en 2022 y vendrá con sorpresa: Tom Hardy regresa a la serie para volver a meterse en la piel de Alfie Solomons.



Tom Hardy se unió a la exitosa ficción en la segunda entrega interpretando a Alfie, el líder de una banda rival de los Peaky Blinders. En el final de la cuarta temporada, el personaje recibe un disparo en la cara y se da a entender que no sobrevive a él, pero en la quinta podemos comprobar que sigue vivo, aunque no aparezca en pantalla, y además nos explican que ahora es tuerto y se muere de ganas de vengarse.





Laha publicado un teaser en el que además de confirmarse la participación del conocido intérprete en la ficción británica, nos da pistas de que no se lo pondrá nada fácil a losuna vez más. En el vídeo podemos ver ahablando con: "Alfie, creo que yo he escrito tu acto final". Esas son las palabras que el líder de los Peaky Blinders le dedica a su enemigo. Tendremos que esperar al lanzamiento para descubrir el contexto.El estreno de estase ha retrasado en varias ocasiones y además todo el equipo de la ficción tuvo que soportar un duro golpe este año. La actriz, que interpretaba a la tía del protagonista, murió a causa de la enfermedad que padecía desde hacía un tiempo, un hecho muy difícil para sus compañeros. Por el momento se desconoce si llegó a grabar algún material para esta temporada.Lase cerró con el intento fallido de, al que da vida, de asesinar al líder político fascista, interpretado por, creador de la serie, ha mantenido el argumento de la nueva entrega en absoluto secreto, pero ha adelantado que será unapara los, y ha desvelado que "exploraremos 1934 y las cosas se pondrán peor. El ritmo es más fuerte, las tensiones son peores yestá justo en medio de todo eso. De nuevo será una exploración de lo que sucedió en los años 30, cómo sucedieron ciertas cosas"La BBC no ha querido desvelar la fecha exacta del estreno aunque será a principios del próximo año. El actordesveló en unas declaraciones que los nuevos episodios llegarán en torno al mes de, sin embargo, quién sabe, igual tenemos suerte y nos alegran el comienzo del año con su llegada.