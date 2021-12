Mariano Rajoy en 'El Hormiguero': "Pablo Iglesias es la quintaesencia del populismo"

Tras un tiempo alejado del foco mediático, Mariano Rajoy reaparecía este jueves en 'El Hormiguero' para presentar su nuevo libro 'Política para adultos' y repasar junto a Pablo Motos la actualidad política de nuestro país.



El expresidente del Gobierno fue el invitado elegido por el programa para cerrar la semana de entrevistas y no tuvo ningún problema en responder a todas y cada una de las cuestiones que le formularon.



Rajoy ha asegurado que no echa de menos la política y explica que "ya estoy en otra etapa de mi vida, pero para mí ha sido un honor ser presidente de mi país y servir a España".

Tampoco ha dudado a la hora de elogiar a sus compañeros de partido. Considera que Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso lo están haciendo muy bien: "Ser líder de la oposición es muy difícil. E Isabel Díaz Ayuso tiene mucho mérito, ha sido muy valiente, le ha tocado un momento muy duro y se ha ganado el respeto de la gente". Además, el expresidente quiso aclarar la polémica surgida durante la presentación de su libro y explicó que la razón de que el líder de la oposición y la presidenta de la Comunidad de Madrid no posaran juntos fue él: "No fue ni cobra ni protocolo, fui yo. Y es una cosa tan elemental como que me dijeron que presidiera la foto porque era el autor del libro, pero estaba allí Díaz Ayuso y como es una mujer pensé que se pusiera en el sitio preferente por pura cortesía. Entonces, el culpable fui yo"





tampoco ha evitado otros temas más controvertidos como el uso deldel que afirmó estar en contra: "Desde el respeto a todo el mundo, yo no estoy dispuesto a empezar un discurso diciendo 'todas', 'todos' y 'todes', porque no lo he hecho en mi vida y porque creo que no tiene ningún sentido". Además, ha tenido palabras para otros temas de actualidad como el, la, lao elRespecto al auge delha asegurado que "En primer lugar defiendo la democracia liberal. En segundo lugar, estoy en contra del populismo, siempre digo que el pionero en esto fue Perón y en España ha habido unos cuantos. Y en tercer lugar hago una apuesta por la democracia, la sensatez y el sentido común" opina que se puede combatir si "las democracias son capaces de hacer las cosas bien: garantizar el bienestar y hacer buena política económica" y considera acomo "la quintaesencia del populismo. Para él no valía nada salvo lo que él dijera y al final se tuvo que ir". También ha querido dar su opinión acerca del. El último invitado de la semana al programa, ha asegurado que no considera quesea populista: "Es distinto, aunque yo critico su política de inmigración y su política europea".también ha comentado enque, en su opinión, alse le está haciendo un juicio paralelo en los medios cuando aún no lo ha condenado ningún tribunal. Además, ha desvelado que mantuvo una conversación con eltras su marcha de España: "Le llamé y le dije lo que pensaba, que si fuera presidente no aceptaba lo de. No está acusado de nada y hay que respetar los procedimientos judiciales. Me dijo que iba a volver pronto y espero que lo haga, pero de esto ha transcurrido un año".El gallego ha sido muy crítico con ely ha mostrado su preocupación por los socios del presidente: "Cuando alguien se coaliga con partidos que quieren aniquilar España, creo que esos acuerdos hacen muy difícil practicar una política de adultos". Aunque ha explicado que siente cierta empatía hacia Sánchez: "Ser presidente del Gobierno es muy difícil. Estás absolutamente expuesto. Yo intentaba decirme a mí mismo cuál era el interés general y mi primera prioridad fue, sobre todo los primeros años, superar la crisis económica. El presidente tiene que hacer frente a lo que le toque porque es una responsabilidad voluntaria".En otro orden de cosas, elno ha querido irse del plató desin hablar de la, de la que ha asegurado que las personas que han sido condenadas ya no están en el partido: "Hemos tenido episodios de corrupción, pero conviene no olvidar que el partido tiene decenas de miles de cargos públicos que son gente honrada. Los casos de corrupción son los mínimos, hay que detectarlos a tiempo y tomar medidas".Con respecto a la pandemia de laha comentado que él está vacunado con dosis y que se pondrá la tercera en cuanto pueda a pesar de haber pasado la enfermedad. Además, ha querido dar su opinión sobre las personas que no quieren vacunarse y elpara acceder a ciertos lugares: "No sé si es posible obligarles, pero como el problema de esta gente no es solo de ellos, les diría que no pueden viajar ni entrar en ciertos sitios sin el certificado Covid-19".