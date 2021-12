Penélope Cruz produce y narra una serie sobre matrimonio infantil

Penélope Cruz producirá y narrará una serie documental sobre el matrimonio infantil llamada Not a Bride, coproducida por VIS Social Impact –división de ViacomCBS International Studios enfocada en el impacto social–, la productora de Almodóvar, El Deseo; y Mogambo. Escrita y dirigida por Dario Troiani, constará de cuatro episodios de 30 minutos y se estrenará a nivel internacional en Paramount+.

"Not a Bride abordará el grave problema mundial del matrimonio infantil y esperamos que su estreno ayude a transformar la percepción actual y a crear un avance significativo hacia un mundo más justo en igualdad de género", señaló Georgia Arnold, directiva de VIS Social Impact. La española Esther García, de El Deseo, productora ejecutiva junto a Agustín y Pedro Almodóvar, aseguró que "los testimonios de las niñas y mujeres que han sufrido esta traumática experiencia son estremecedores. Pretendemos que el mundo se haga una mayor idea de este enorme problema".

Según la organización no gubernamental Girls Not Brides: Asociación Mundial para Acabar con el Matrimonio Infantil, cada año 12 millones de niñas se casan antes de los 18 años, lo que equivale a 23 niñas cada minuto. Not a Bride busca combatir la "idea errónea" de que este problema sólo se da en los países de ingresos bajos y medios y arrojar luz sobre la realidad de que sucede en muchos países, culturas y religiones.