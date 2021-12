'Bella Ciao': El último adiós a La Casa de Papel

Dos días. Ese es exactamente el tiempo que queda para que los espectadores puedan disfrutar del final definitivo de una de las series más exitosas del mundo.



La Casa de Papel comenzaba su andadura en Netflix hace más de cuatro años, tras su paso anterior por la televisión tradicional sin mucho éxito, y desde entonces no ha parado de cosechar alegrías. La plataforma digital de los creadores de otros éxitos como Élite o Las Chicas del Cable, lo sabe, y por ello quiso darle a la serie el cierre que merece, con una premiere en la que estuvieron presentes todos los actores que han pasado por la ficción.





El mayor atraco del mundo llega a su fin. La última temporada de #LCDP5 se estrena el 3 de diciembre, solo en Netflix.



The world's greatest heist comes to an end. The final season of #MoneyHeist5 launches on December 3rd, only on Netflix. pic.twitter.com/dG5GLfhKHW