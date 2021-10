Nieves Concostrina: "La Historia me da mucha perspectiva con la realidad"

Trabaja en la radio, en la Ser, y su espacio Acontece que no es poco es un referente para aquellos interesados y curiosos que quieren ver la Historia desde ángulos diferentes. Nieve Concostrina, periodista y escritora, no se casa con nadie cuando está metida en el trabajo, y siempre busca ir más allá de todo lo que nos han contado. Ahora se ha metido en el mundillo infantil, algo que hasta la fecha desconocía.

La historia en apuros estará, como también lo está el mundo. ¿Cómo surge este libro en principio destinado a un público que no es el suyo?

Es una propuesta de la editorial, porque a mí nunca se me hubiera ocurrido escribir para niños.

Aunque salvo por las ilustraciones, más habituales en la literatura infantil, lo que cuenta también interesa a los adultos.

Cierto. Lo que ha hecho la editorial es vestir el libro para los niños, pero yo tenía que escribir como sé hacerlo, no podía ser de otra manera. Si me hubiera puesto a escribir algo para niños seguramente me hubiera quedado muy chungo y muy moñas, y además no lo habría disfrutado mientras lo escribía.

¿Le gusta la historia imperfecta?

Más que imperfecta, lo que me gusta es no saltar por encima de esos momentos críticos donde la gente muy aparente, muy célebre y muy famosa, las han pasado muy putas. Por eso se titula La historia en apuros. Hay personajes como Galileo, que era un científico inquieto, pero esa inquietud le trajo muchos problemas con la Iglesia. Date cuenta de lo que opinan y opinaban muchos: que todo lo que no está en la Biblia era mentira, cuando en realidad la mentira es todo lo que aparece en la Biblia.

Le van a excomulgar.

Ja, ja, ja... Que lo hagan, no pasa nada. Lo que quería contar son esos apuros que pasaron Galileo o Miguel de Cervantes. Creo que estas cosas hay que contarlas para que las vidas de esos personajes no queden distraídas en cuatro cosas que hicieron y ya está.

Usted no se ciñe, y no solo en este libro, sino también en otros, a la Historia que se enseña en los colegios. ¿Nos han engañado mucho?

Con algunas cosas, sí, y otras, las han disfrazado, blanqueado, manoseado... No tengo hijos y no sé cómo van los planes de Historia, solo sé lo que me contaron a mí.

¿Y qué le contaron?

La Historia malamente y de forma muy aburrida, sin poner el más mínimo interés en contarla. Se notaba que al profesor o profesora le aburríamos mucho los niños. Seguramente le parecíamos una panda de idiotas. La Historia que sé la he aprendido por mi cuenta. Me apetecía y me ayuda a entender muy bien la actualidad.

Es periodista de formación, ¿cuándo decidió que la Historia iba a formar parte de su realidad profesional?

Desde siempre, y en lo referente a mi profesión la Historia me da mucha perspectiva. Me ayuda a entender muchas cosas de las que pasan, y me ayuda a entender que muchas de ellas ya sucedieron en el pasado. Por ejemplo, los nazis; hoy ves cómo en el tema de la propaganda se está volviendo a los tiempos de Goebbels. No son neonazis, son los nazis de toda la vida con la misma ideología. Decimos que la pandemia no había pasado nunca; pues no, esto ha pasado siempre y seguirá pasando. La enorme ventaja es que ahora tenemos a la ciencia de nuestra parte.

Ha trabajado en televisión y actualmente está en la radio. ¿Cree que los medios de comunicación dan la mano a la Historia o la ignoran?

Creo que la mano le dan y que hay programas al respecto. Lo que yo hago en la Ser es para intentar que la Historia se comprenda.

¿Se ha enfrentado a algún hecho histórico que haya pensado: Esto, ni de coña?

Mira, algo que están diciendo constantemente: el golpe de Estado de 1936 es producto de lo mal que lo estaba haciendo la República. Eso es retorcimiento más absoluto. Aquí es donde digo: Ni de coña. Un golpe de Estado es un golpe de Estado, Franco era un asesino, y ya está.

Tampoco se casa con la Iglesia, al menos en sus libros.

No es que no me case, es que pienso que es una secta, y de las peligrosas. La religión es lo peor que le puede pasar a alguien. Te anula la capacidad crítica y el pensamiento. El dogma de la religión es obedecer y no cuestionar. No estoy yo para que vengan unos señores con faldas. Además, la mitad son pederastas. No estoy dispuesta a aguantar a que nadie me diga lo que tengo que hacer y pensar. La Iglesia es una secta y de las destructivas, que diría un psicológico. Así que lejos.

La monarquía ha estado presente a lo largo de todas las historias que nos han contado. ¿Mucha mentira?

Uf, muchísimas, por eso hemos llegado hasta aquí con una falsa idea. Pasa como con la Iglesia, que como no te han contado la verdad llegas creyendo que son dos instituciones blancas, cuando son dos bestias. Juan Carlos I está haciendo lo mismo que aprendió de su familia: evadir impuestos, sacar dinero y vivir a cuerpo de rey sin dar palo al agua. Pero a quién le extraña, es lo que llevan haciendo los Borbones desde hace 250 años.

Sorprendió su serie para Movistar+, Pioneras. Usted sacó a cuatro mujeres, y aún así quedan demasiadas a las que la Historia ha sepultado durante siglos.

¡Madre mía! Me impresionó la historia de Dolors Aleu, la médica catalana. No conocía a este personaje, la primera mujer licenciada que se tuvo que partir la cara para que la dejaran ejercer. Le dejaron estudiar, pero cuando dijo que quería ejercer todo el mundo se extrañó.

Pero llegó a hacerlo.

No les quedaba más remedio, pero a partir de ese momento prohibieron que las mujeres fueran a la universidad. Cómo iban a permitir semejante locura. Si lo hacían y ellas querían ejercer serían médicas, abogadas, juezas, arquitectas, ingenieras... ¿Te imaginas el peligro? Por eso se cortó de raíz.

Tampoco estudiamos a María de Castilla, y fue reina durante tres décadas.

Pero estudiamos al marido (Alfonso V de Aragón) que fue el que se largó con su amante. Ella fue la que se quedó como gobernanta del reino, pero no se estudia su vida. Hay injusticias de todo tipo a lo largo de la Historia y nos queda mucho por descubrir.

¿En qué trabaja ahora?

En el siguiente, que se llama Pretérito imperfecto, que saldrá dentro de poco porque lo he entregado hace unos días. Ahora voy a parar de escribir porque tengo la cabeza petada de tanto hacerlo. Además, sigo escribiendo guiones para la radio. Estoy muy ocupada y quiero sacar un poco de tiempo para mí, para disfrutar.

¿Cómo le da tiempo a hacer tantas cosas y tan diferentes?

Desde que salí de Diario 16 no he conocido una nómina, no sé lo que son vacaciones pagadas ni una paga extra, con lo que tu vida la vas adaptando a distintos trabajos. Tiene la ventaja de que eres dueña de tu tiempo, pero echas muchas horas de más, más de las que echarías si tuvieras una nómina, pero es bueno manejarte tu tiempo.

Lo de manejar el tiempo a tu antojo puede también ser una trampa.

Según cómo te organices. Yo estoy en el teletrabajo desde hace 25 años. Las intervenciones en la radio las hago desde mi despacho, no pierdo tiempos en idas y venidas. Cuando tengo que echar trece horas al día, las echo, pero si un día quiero echar solo dos, pues también lo hago. Todo depende. Y en medio puedo poner una lavadora y vigilar el cocido.

¿Cómo cree que contará la Historia esta pandemia?

No se me ocurre cómo se podría contar. Dependerá, eso seguro, de quién la cuente. Posiblemente igual que la de 1918.

Pero con muchísima más información documentada.

Está claro, pero quizá el problema sea quitar de toda la información el ruido que se ha colado. Hay muchas falsas noticias, muchos elementos que enturbian el tema. Confío en que los que tengan que contarla se esfuercen a la hora de discriminar lo que es válido y lo que solo ha sido información dedicada a hacer ruido o a despistar, pero bueno, aún falta tiempo para contar esta pandemia.

PERSONAL

Edad: 60 años (1 de agosto de 1961).

Lugar de nacimiento: Madrid.

Familia: Está casada con el también periodista Jesús Pozo.

Formación: Estudió Ciencias de la Información.

Trayectoria: Durante quince años trabajó en Diario 16. También ha pasado por distintas cadenas de televisión y emisoras de radio, y actualmente está al frente de Acontece que no es poco, en la radio. Su último programa televisivo fue Pioneras en Movistar+. Tiene gran presencia en el mundo editorial con libros centrados en temas relacionados con la Historia: ... Y en polvo te convertirás, Polvo eres, Menudas historias de la historia, Polvo eres II, Se armó la de San Quintín, Antonia, Menudas Quijostorias, Pretérito imperfecto y ahora La historia en apuros.