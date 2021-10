'Grace', nueva miniserie policíaca en Movistar+.

Hoy jueves llega Grace a Movistar+, una miniserie británica de dos episodios basada en las exitosas novelas del escritor Peter James, que ha sido uno de los éxitos de audiencia este año en Reino Unido.

El actor británico John Simm (Doctor Who, Life on Mars) encarna a Roy Grace, un detective que no está pasando por su mejor momento. Sin lograr superar la misteriosa desaparición de su esposa seis años atrás y cuestionado por sus jefes por sus métodos poco ortodoxos, Grace debe conformarse con resolver antiguos casos todavía sin cerrar. Su destino como detective cambiará cuando su colega Glenn Branson,interpretado por Richie Campbell, le pide consejo sobre un caso: Grace se ve envuelto en dos investigaciones que podría cambiar su situación. Su instinto erán sus mejores armas.

El guionista Russell Lewis (Endeavour, Between the lines ) ha sido el encargado de adaptar los dos primeros libros de la colección de Peter James, Condenadamente fácil y Muerte prevista,en dos episodios de 90 minutos cada uno para la primera temporada.