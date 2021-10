¿Por qué se celebra el 5 de octubre el Día Mundial de James Bond?

Hay días mundiales para todo, incluso para personajes de ficción. El 5 de octubre se conmemora el Día Mundial de James Bond. ¿Por qué precisamente en esta fecha? Porque fue el día, hace ya 59 años, en el que se estrenó el primer filme de la que es la serie de películas más larga de la historia del cine. El de octubre de 1962 llegó a salas de todo el mundo Agente 007 contra el Dr. No y a partir de ahí se creó un mito que continúa hasta hoy, cuando acaba de estrenarse la vigesimoquinta película, Sin tiempo para morir (No time to die). En 2012, en el 50º aniversario de la franquicia, se impulsó la celebración del día mundial por iniciativa de las productoras cinematográficas EON Productions, Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Sony Pictures Entertainment y Twentieth Century Fox Home Entertainment.

La saga del espía más internacional es garantía de éxito, y prueba de ello son los 119 millones de euros que ha recaudado Sin tiempo para morir en su primer fin de semana en cartelera (se estrenó el día 1), y eso que aún no se ha proyectado en países como Francia, Rusia o Estados Unidos, donde se multiplicarán los datos sin duda. Esa cifra supone el mejor estreno desde el inicio de la pandemia y el mejor debut comercial de una película de James Bond en España.

Y el éxito es arrollador pese a que el personaje ha sido interpretado ya por siete actores diferentes, cada cual con su personalidad pero manteniendo una coherencia interna. Desde el inicial Sean Connery (1962-67, 1971 y 1983) hasta el actual, Daniel Craig (2006-21), que se ha despedido del personaje en esta última película, pasando por David Niven (1967), George Lazenby (1969), Roger Moore (1973-85), Timothy Dalton (1987-89) y Pierce Brosnan (1995-2002).

Candidatos a ser el nuevo James Bond: Regé-Jean Page, Tom Hiddleston, Henry Cavill, Tom Hardy y Robert Pattinson.

Ahora está abierto el debate sobre quién será el sucesor de Craig, que ha cumplido con notable éxito 15 años al frente del personaje ideado en 1953 por el escritor Ian Lancaster Fleming, quien publicó doce novelas y nueve relatos del agente 007. En las quinielas se encuentran Regé-Jean Page, actor de la serie Los Bridgerton en Netflix; Tom Hiddleston, Premio Globo de oro por The Night Manager; Henry Cavill (The Witcher, Superman); Tom Hardy (Venom) o Robert Pattinson (Batman). Aunque también podría haber una sorpresa y que no fuera un agente sino una agente por primera vez.