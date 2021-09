El nuevo peinado de Emma García descubre un tatuaje muy personal de la presentadora de 'Viva la vida'

La vuelta del verano trae consigo que las diferentes cadenas de televisión vayan desvelando las novedades de sus programas. En ello estaban los contertulios y presentadores del programa de Telecinco Vive la Vida, presentado por la periodista guipuzcoana Emma García, cuando uno de los contertulios, el reportero y colaborador habitual del mismo Quique Jiménez Torito, destacó la nueva imagen que Emma lucía a su vuelta de vacaciones. En este caso no era otra cosa que un nuevo corte de pelo. De hecho, la larga melena que habitualmente peinaba la presentadora ahora se veía notablemente menguada, justo hasta la altura de los hombros. La propia García reconocía que había sido una decisión tomada a medias con Rosalía, una de las peluqueras de Mediaset. "Cada día hemos ido cortando un poquito", explicó.

Tijeretazo a tijeretazo, el recorte acabó en la media melena hasta los hombros con el que salió al aire en el programa del 12 de septiembre. Pero el comentario sobre el look no era el objetivo real de la curiosidad Torito. El reportero se había fijado en otro detalle, el que realmente le interesaba: un discreto y colorido tatuaje en la base del cuello, entre los hombros, y que hasta ahora su largo cabello ocultaba con eficacia. Se trata de una luna menguante con unas flores rosas entrelazadas. Ahora quedaba a la vista y los presentes le preguntaron por su significado.

Emma García explicó, con cierta emoción, que hace dos años falleció su abuela Ángela, a la que se sentía muy unida. "Se fue allá, a la Luna, y como era algo que nos unía mucho, pues aquí la llevo". A pesar de la sorpresa que ha supuesto esta revelación, la propia periodista habló de este tatuaje en su instagram en 2019, cuando hizo que se lo grabaran en la piel.



​Cada vez mas cercana

La historia que hay detrás del tatuaje no es el primer detalle de su vida personal que Emma García ha desvelado en los últimos días. Así, en el primer programa de la nueva temporada de Vive la vida, la presentadora se mostró muy conmocionada en el momento de hablar de los trastornos obsesivos compulsivos (TOC). Con lágrimas contó que en su entorno más cercano hay una niña de 10 años que ha empezado a mostrar síntomas de este clase de comportamiento. "Qué complicado es vivir esto, no saber explicarlo y no saber por dónde llevarlo", explico a los presentes en el plató y a la audiencia.

Otro rasgo de su persona que ha desvelado, y en un aspecto más lúdico, ha sido su destreza para tocar la batería. Fue también en el primer programa de la temporada. Antes de presentarse al público y a los televidentes, la realización mostró un plano de unas manos de mujer manejando unas baquetas y arrancando al instrumento ritmos roqueros. Era Emma García que entraba a la nueva temporada como las grandes estrellas de la música.