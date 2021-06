El Conquistador del Caribe: ¿quién tendrá más aguante en el juego de la antorcha?

Los participantes de 'El Conquistador del Caribe' encienden sus antorchas sumergidos en el agua, y después tienen que resistir con las antorchas en alto. El fuego no puede apagarse. ¿Quién resistirá más tiempo?









▶ La mayoría de los conquistadores que han pasado la noche en Alcatraz se encuentran sin fuerza. #conquis https://t.co/kwz2Gu2YPL — El Conquistador (@el_conquis) June 19, 2021

El juego de la antorcha pondrá aSi la recompensa de la red invertida les puso en un dilema, el siguiente juego de inmunidad les hará sacar todo su potencial para poder calmar el hambre comiendo, nada más y nada menos, que ¡en unEso sí, antes deberán permanecer con las antorchas en alto, sumergidos en el agua, y resistir sin que el fuego se apague.Es una segunda oportunidad para aquellos que decidieron no coger el saco de comida y que ahora. Por ejemplo, Binbi, que asegura que no le quedan fuerzas apenas para moverse, aunque según Aitor "el hambre solo está en la cabeza".Los conquistadores saben que la final está a la vuelta de la esquina y que ir a duelo ahora supone un gran riesgo, por lo que cada uno empieza a hacer sus estrategias y a buscar sus aliados. Aunque puede que sea tarde para las chicas, que ya se ven en peligro tras la t riple eliminación de las Atabey . Nahia está segura de que será el siguiente objetivo de los chicos si no consigue ganar el juego, ya que es la única que no ha compartido aventura ni con los Yocahu ni con los Cacata.