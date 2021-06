Revilla, tras su polémica comida: "Me fui a vacunar y hasta me insultaban"

Miguel Ángel Revilla ha visitado este martes El Hormiguero, una ocasión que el presidente de Cantabria ha hablado sobre su encontronazo en Santander con un grupo de hosteleros, que le increparon por comer en el interior de un restaurante en plena pandemia de coronavirus.

Además, también se ha referido a su polémica por fumar un puro dentro del local hostelero. "¿Estaba rico el puro?", le preguntaba irónicamente Pablo Motos a Revilla. "El tema viene de si era terraza o no era terraza. Yo fui a una comida de empresarios muy importantes que están invirtiendo en Cantabria".

Revilla se intentaba justificar asegurando que "fumo puros, no cigarrillos, y voy con uno que vale su dinerito, que dura tres horas y unas veces, cuando entras en un sitio, lo apagas y lo guardas para cuando salgas", señalaba. Y además, subrayaba que "el local no lo reservé yo, pero el puro estaba allí y era mío".

Sin embargo, eso no fue lo que aseguró el presidente cántabro cuando surgió la polémica, y así se lo expuso Motos: "Aquel día dijiste que no era tuyo", a lo que Revilla le explicó que "me rodearon ocho tíos que, si me dicen que he matado a Joselito, lo admito". "Sentí una vergüenza... pero no por mí, sino por esos señores que venían a invertir en Cantabria y se encontraron con ese incidente", exponía en el plató de Antena 3.

Sin embargo, esas explicaciones que dio tras la polémica no le sirvieron al presidente de Cantabria para calmar las aguas. Y es que como explicaba en el programa presentado por Pablo Motos, recibió todo tipo de insultos cuando acudió a ponerse la vacuna: "Me fui a vacunar y me gritaban hijoputa y cosas peores. Lo entiendo hasta cierto punto, pero también lo veo un poco ingrato porque mi dedicación a esa tierra es eterna", zanjaba Miguel Ángel Revilla.