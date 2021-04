Hande Erçel, la estrella turca deslumbra con 'Love is in the air' en Mediaset

Las telenovelas turcas han llegado para quedarse, y con ellas, sus actores principales se han metido en las casas de los espectadores de Mediaset y Atresmedia. Hande Erçel, protagonista de Love is in the air, es la nueva estrella turca. Considerada también como una de las actrices más bellas del mundo en la actualidad, ¿quién es esta arrebatadora joven?

Tiene solo 27 años y ya es una de las personas más admiradas en toda Turquía. Además de actriz, es modelo, pese a que en los dos últimos años se ha decantado más por la interpretación que por la pasarela o la publicidad. Comenzó de forma tímida en 2013, pero poco a poco su presencia se ha hecho constante en la televisión turca y ha protagonizado cuatro destacadas series: Ask laftan anlamaz (Amor sin palabras), Günesin k?zlar?, Halka y Sen Çal Kap?m? (Love is in the air, su título en Divinity y Telecinco).

La vida en su país natal, Turquía, es para ella glamurosa. Millonaria en fama y seguidores en redes sociales, cada vez que publica un tuit tiene unos tres millones de likes. Es una de las actrices que a día de hoy tiene más ofertas profesionales, tanto para series y películas como para volver a conquistar al público en la pasarela.

Top beauty world es el ranking que mide la belleza de actores y actrices a nivel mundial. En esta lista, muy apreciada por sus integrantes, Hande Erçel ha desbancado en 2020 y 2021 a compañeras de fama internacional como Emma Watson, Miranda Kerr, Emilia Clarke, Taylor Swift, Sophie Turner o Jennifer Lawrence. De ella se destaca la mezcla de naturalidad y fresca sofisticación que exhibe, además de una belleza deslumbrante. Y es que sabe explotar muy bien sus cualidades físicas, posando con desenfado con todo tipo de vestuario.

Su vida amorosa tiene pendientes a los medios turcos, que siguen el rastro que van dejando sus apariciones y también sus fotos en las redes. Las imágenes que cuelga su compañero Keren Bürsin dan lugar a muchas especulaciones, por la complicidad que muestran, pero ellos ni desmienten ni confirman que haya algo.