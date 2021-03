Sigue el tsunami por la docuserie de Rocío Carrasco

Siguen las reacciones a la emisión el pasado domingo de la docuserie sobre Rocío Carrasco, en la que en solo dos capítulos avanzó el infierno, que según su testimonio, le ha hecho vivir su exmarido, Antonio David Flores. Desde la ministra Irene Montero hasta la actriz Paz Vega se han posicionado a favor de la hija de Rocío Jurado.



Ayer mismo, la Asociación de Mujeres Juristas se refería también al testimonio de Rocío Carrasco y explicaba que la violencia verbal, la manipulación de los hijos y el control hacen tanto daño como los golpes. "Lo estamos viendo ahora en los medios", señalaban en referencia a este caso. Según la vicepresidenta de la asociación, Altamira Gonzalo, "en todas las separaciones no hay violencia de género", pero sí señala que, "tal y como dicen los estudios, en muchos casos en los que existe esta lacra no se ha denunciado" y cree que "estas situaciones no se pueden pasar por alto". A su juicio, lo que ocurre es que "la sociedad no está preparada para escuchar el desgarro de cuestionar a aquellos padres que maltratan a sus parejas" y, no sólo la de género, sino hacia sus hijos.

La delegada de Gobierno español contra la violencia de género, Victoria Rosell, señalaba también que la plataforma elegida por Rocío Carrasco para denunciar ser víctima de violencia machista "no debe desmerecer su discurso". Rosell reconoció que, en un principio, le "chirrió" la plataforma elegida pero ha llamado a librarse de estereotipos y dar importancia a que estas palabras "llegan a muchas mujeres" como en su momento, recordó, lo hizo el testimonio de Ana Orantes, también en un programa de televisión.

Además, destacó que este caso es valioso, en tanto en cuanto, lo narra una mujer con los recursos de Carrasco, con su posición social o sin problemas, por ejemplo, en el acceso a la justicia. Rosell indicó que esto demuestra que esta violencia no sigue unos "parámetros".

Denuncia de Antonio David



Después del tsunami que provocaron las palabras de Rocío Carrasco y que acabaron con Antonio David Flores despedido de Telecinco, el exguardia civil ha decidido contestar. La revista Diez Minutos recoge que el excolaborador y padre de los hijos de Rocío Carrasco, Rocío y David, anuncia acciones legales tras negar rotundamente toda acusación de malos tratos.

"En una ocasión, me dio un tirón de pelo que me tiró para abajo y me dio con la cabeza en la mesa. Se me pasó por la cabeza irme o me levanto y le reviento, pero no hice ninguna de las dos cosas", contó entre otras cosas la hija de Rocío Jurado, asegurando además que Antonio David la insultaba y habría hecho que sus hijos la odiasen.

Mediaset ha decidido prescindir de Antonio David Flores como colaborador de sus programas tras las explosivas confesiones de su exmujer. Tras la emisión de los dos primeros episodios, Sálvame anunció su cese en este programa de televisión así con la productora de La Fábrica de la Tele.

Pero, ¿cuánto ha cobrado Rocío Carrasco por contar su verdad en el documental de Telecinco? Según distintos medios, Carrasco y su marido Fidel Albiac, que es quien gestiona sus trabajos, habrían dado el visto bueno a este documental, para el que habrían grabado hasta 60 horas de material, a cambio de una cifra que se movería en una horquilla de entre uno y dos millones de euros.