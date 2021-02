Lumbreras dice adiós a 'El Conquistador del Caribe'

El equipo Yocahu se ha quedado mermado. David Lumbreras ha sido el concursante que ha tenido que irse después de perder el duelo de "En busca del fuego". El navarro fue prácticamente toda la prueba por delante, pero empeñado en subir la cuerda no vio el banderín que daba la victoria a su equipo. Tampoco se percató de él su ayudante Oskar. Finalmente, ha sido Ester la que ha alcanzado la llama, y se ha hecho con la victoria.





▶?#VÍDEO: Obcecado por subir, Lumbreras no ha visto el banderín que le habría dado la victoria, y ha pasado de largo. Ester lo ha cogido, por lo que es la ganadora del duelo de en busca del fuego #conquis4 https://t.co/41SMScmBVn — El Conquistador (@el_conquis) February 8, 2021

▶?#VÍDEO recopilatorio de los mejores y los peores momentos de la aventura de David Lumbreras, concursante de Sesma del equipo rojo de en "El Conquistador 17" #conquis4 https://t.co/upRcpfFYvM — El Conquistador (@el_conquis) February 8, 2021

Al no tener capitán en el equipo rojo, Lumbreras ha podido elegir al otro duelista. Ha optado por Oskar, esperando que Ester eligiera al veterano, aunque finalmente no lo ha hecho porque ha visto al gasteiztarra "perro viejo" y con más oportunidades en el duelo. Lumbreras abandona el programa después de que siete de sus compañeros hubieran optado por nominarlo alegando falta de afinidad.El duelo ha sido otro aviso para el equipo verde que no podría haberse impuesto en la prueba si no hubiera sido por el error de Lumbreras. Además, el equipose ha distanciado en el campamento pobre, aunque sin duda la peor situación es para el equipo rojo porque tras las lluvias su campamento está anegado y ya ha perdido a tres de sus integrantes.