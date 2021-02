Pablo Motos da positivo en coronavirus

Pablo Motos seguirá de baja en 'El Hormiguero' después de que haya dado positivo en coronaviru, según ha confirmado el propio presentador en un vídeo que ha colgado en su cuenta de Instagram.



Motos ya se ausentó del programa de Antena 3 este lunes, por primera vez en 15 años, por haber estado en contacto con una persona contagiada con covid. Pese a que anunció que en una primera PCR había dado negativo, en la segunda se ha confirmado que tiene el virus.



"Tengo un PCR negativo, un test de antígenos negativo, pero por precaución los expertos me han dicho que me hiciese un PCR de cadena larga. En ese he salido positivo", ha explicado.





El locutor y presentador comenta que esta confusión se puede deber a "una carga viral, en caso de tenerla, tan tan baja que algunos PCRy otros PCR se pueden interpretar como negativos".Por lo tanto, siguiendo los protocolos sanitarios, seguirá en aislamiento en su casa. En cualquier caso, aclara que se encuentraComo ya hiciera el lunes,se encargará de presentar la edición de este martes de 'El Hormiguero'.