El dueño del Teatro Barceló se enfrenta a Jesús Cintora y al FACUA

Este lunes, el prgrama "Las cosas claras", presentado por Jesús Cintora informó sobre la situación de la pandemia en la Comunidad de Madrid y sus consecuencias para pasar posteriormente a hablar sobre la fiesta celebrada el pasado fin de semana en el Teatro Barceló. Para ello el programa contó con la presencia del Secretario General de FACUA y el propietario de dicho establecimiento, Pedro Trapote.



Tras poner al día sobre la actualidad conectaron con Rubén Sánchez, Secretario General de FACUA, el cual analizó lo sucedido en el Teatro Barceló. Tras el pequeño speech de Sánchez, Pedro Trapote, propietario del Grupo Trapote y dueño del Teatro Barceló, entró a escena.



Trapote dendió la polémica fiesta y manifestó su enfado con Sánchez, el Secretario General de FACUA. "Lo primero, permítame que al señor que ha hablado con anterioridad de FACUA yo le rogaría que, de verdad, ya que presenta una denuncia, se entere de lo que dice porque veo que criminaliza sin tener ni repajolera idea de lo que está hablando. Es verdaderamente triste que un señor de estas características sentencie, hable y diga cosas que no corresponden a la realidad", alegó Trapote.





?? Pedro Trapote, empresario y jefe del Grupo Trapote, propietario del Teatro Barceló, sobre la denuncia de FACUA:



?? "Está intentando criminalizar a un local que lleva 40 años de servicio, que tiene todas las autorizaciones y más de 200 empleados".



Trapote explota

Cintora intentó que el empresario se explayara sobre la denuncia que el establecimiento recibió, pero Trapote no quiso entrar en dicha polémica, pero sí avisó a Rubén Sánchez que tendrá noticias de la noticia interpelada. Sánchez respondió que la denuncia es meramente administrativa, que no hay jueces de por medio, que en todo caso sería la Comunidad de Madrid la que respondería la denuncia. "Bueno, pues la Comunidad de Madrid.", respondió Trapote indignado con el Secretario General de FACUA."Usted está intentando criminalizar a una empresa, a un local, que lleva cuarenta años de servicio en Madrid, como el Joy Eslava del cual también soy propietario. Locales que tienen todas las autorizaciones del Ayuntamiento, de la Comunidad, de todo el mundo... Y que tieney usted los está intentando comparar con un botellón", leel dueño de Barceló a Sánchez."Le quiero decir que tengo 81 años y tengo un hijo médico, y tengo la misma preocupación que usted con relación a la pandemia. Estaría bueno, se han ido ya mucho amigos íntimos míos. Pero la cuestión es que nos está intentando criminalizar como si fuéramos alguien que organiza una fiesta. Este es un local que tiene todas las autorizaciones para realizar la actividad de hostelería que proponemos", agregó. "Es un baile, no ir a un bar a tomar algo", insistió el de FACUA, a lo que l, y por ende, las impuestas por el Gobierno.