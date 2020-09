Fernando Simón justifica su presencia en Planeta Calleja: "Necesitaba vacaciones"

"Necesitaba unas vacaciones". Fernando Simón ha salido así al paso de las críticas por su participación en el programa Planeta Calleja de Cuatro en plena segunda ola de la pandemia de coronavirus y la alarmante situación que vive Madrid.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias se ha ido a Mallorca con Jesús Calleja para practicar submarinismo, andar en bici, hacer escalada y montar en globo, entre otras cosas. El programa forma parte de la nueva temporada de Planeta Calleja.

Las imágenes de Simón buceando que se han filtrado han levantado una enorme polémica, a la que lleva abonado Simón desde que comenzó la pandemia (su fin de semana haciendo surf en Portugal, "no va a haber más allá de algún caso diagnosticado"..).

"Necesitaba unas vacaciones, que afortunadamente he podido coger porque tenemos un equipo excelente en el ministerio. Cuando me llamaste para decirme si me apetecía venir contigo, pues por supuesto, encantado", cuenta Simón a Calleja en un vídeo publicado en Cuatro. Según el epidemiólogo, "ya no daba para más y mi mujer tenía que trabajar y no ha podido venir".

Pero Calleja y Simón no solo se han ido de aventuras por Baleares, el aventurero cuenta que han tenido unas "tertulias muy interesantes" sobre el coronavirus, "sobre qué cosas se han hecho bien, qué cosas se han hecho mal, qué va a pasar y cuándo va a terminar esta pandemia".