Diez cosas que (igual) no sabías de... Ana Blanco

1- Pedagoga. Aunque su vida profesional siempre ha estado ligada a los medios de comunicación, ella no estudió Periodismo, sino que se licenció en Pedagogía en la Universidad de Deusto. Sus hermanos sí estudiaron Ciencias de la Información.

2- Amante de la música. Su amor por el mundo musical le llevó a formar parte de la plantilla de Los 40 principales en Bilbao. Compaginó sus estudios con la radio y finalmente se quedó en la Ser y se trasladó a Madrid.

3- Interés por la televisión. Su llegada a Madrid coincidió con la de las autonómicas. Su primer contacto con el medio fue de la mano de Agustín Bravo en Telemadrid, en un programa de entretenimiento titulado Zip-zap. Combinaba este trabajo con su paso por Radio 16.

4- Presentadora por casting. En 1990 se presentó a las pruebas que organizó Televisión Española para elegir nuevas caras que renovaran sus informativos. Ella fue una de las personas elegidas y debutó el 15 de septiembre de 1990. Su primera intervención fue para hablar de la Guerra del Golfo tras la invasión de Kuwait,

5- Primeros compañeros. La primera a la que conoció fue a Francine Gálvez, con la que estuvo dos años. En septiembre de 1992 comenzó a presentar el segundo Telediario con Matías Prats.

6- Fiel a su cadena. A lo largo de estos casi 30 años de rostros informativos ha tenido numerosas ofertas de otras cadenas, fundamentalmente Telecinco y Antena 3, pero ella no ha querido cambiar, y añade que no se ha arrepentido nunca.

7- Imagen. Ana Blanco nunca ha cambiado su estilismo. Es tan característica su lacia melena castaña que se han hecho muchas bromas sobre ella. Alguna vez ha contestado con humor que no es peluca y que no está calva.

8- Poco amiga de Letizia. Dicen que no se casa con nadie y que es muy individualista. No parece que hiciera buenas migas profesionales con la actual reina española y en un libro de Alfredo Urdaci, director entonces de los informativos de TVE, comentaba que no se llevaban bien y que hubo celos.

9- Intimidad. Pocas veces ha concedido una entrevista. Las única veces que ha hablado ha sido a través Efe y siempre coincidiendo con algún aniversario redondo de su presencia en TVE.

10 Elecciones. Pocos comicios se ha perdido y siempre ha sido la cara que daba los resultados, salvo en las de noviembre de 2019 y en las autonómicas de Euskadi y Galicia de 2020.