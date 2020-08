'Crimen en el paraíso' tiene un nuevo detective

La producción británica de éxito Crimen en el paraíso recibe hoy a un nuevo detective. La serie que emite Cosmo se desarrolla en un archipiélago caribeño, concretamente en Saint Marie, una isla ficticia en la que los asesinatos parecen ser la tónica habitual del lugar y en la que un competente equipo de policías continúa investigando y resolviendo misteriosos crímenes.

En la novena temporada, Jack Mooney abandona su puesto para recorrer el mundo con su nueva novia. La policía de Honoré debe encontrar rápidamente un reemplazo. Desde Manchester llega el inspector Neville Parker con la misión de resolver el aparente suicidio de un turista británico, pero su estancia será más larga de lo que preveía en un primer momento. El personaje está interpretado por Ralf Little, actor y productor británico que ha sido invitado en multitud de series como Doctor Who o Inside No. 9, aunque su primer papel importante llegó en 1998 cuando formó parte del reparto de la serie The Royle Family. Su incorporación a la serie se producirá a partir del quinto capítulo de la temporada, que Cosmo emitirá en exclusiva hoy a las 21.30 horas.

No es la primera vez que aparece Ralf Little en la serie, ya que participó como actor invitado en un episodio de la segunda temporada junto al entonces protagonista Richard Poole (Ben Miller). El actor comenta con humor que, cuando su agente le llamó y le comentó que le querían para protagonizar la serie, pensó que era un error.

Cuatro detectives han protagonizado este original procedimental, sin que a su fiel audiencia parezca importarle mucho. El neurótico Richard Poole (Ben Miller) protagonizó las dos primeras temporadas y el despistado Humphrey Goodmam (Kris Marshall) interpretó al protagonista de la tercera a la sexta. Jack Mooney (Ardal O'Hanlon) ha sido el investigador desde la séptima hasta mediados de la novena temporada.