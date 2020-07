'Agatha Christie: El misterio de Pale Horse', en #0

Son pocos los autores tan traducidos a otros lenguajes narrativos como Agatha Christie. En casi un siglo, la maestra del misterio tiene más de 150 adaptaciones en su haber; no existe obra suya que no conozca versión audiovisual. Esta vez la trama arranca en 1961. Mark Easterbrook es un adinerado anticuario que parece tenerlo todo: éxito en los negocios, una bella esposa y un hogar perfecto, aunque siente una enorme tristeza por la muerte de Delphine (Georgina Campbell), su primera esposa. Un día le comunican que su nombre aparece en el zapato de una mujer muerta, Jessie Devies (Madeleine Bowyer) y por qué hay un listado de nombres en su zapato. Cuando las otras personas de esa misteriosa lista comienzan a morir, Mark empieza una investigación que le llevará hasta Much Deeping, un pueblo inglés que esconde antiguas tradiciones, rituales macabros, extrañas creencias y en el que tres brujas habitan una misteriosa mansión llamada The Pale Horse.

El actor británico Rufus Sewell interpreta a Mark Easterbrook y encabeza un reparto en el que también están Kaya Scodelario, Bertie Carvel, Sean Pertwee, Henry Lloyd Hughes, Poppy Gilbert, Madeleine Bowyer, Ellen Robertson, Sarah Woodward y Georgina Campbell. Rita Tushingham Sheila Atim y Kathy Kiera Clarke se ponen en la piel de las tres inquietantes brujas El inspector Lejeune (Sean Pertwee) se pone al frente del caso e interroga a Mark, que menciona otros nombres que también están en la lista. Mark comienza a investigar por su cuenta y las pesquisas le llevan hasta el pueblo de Much Deeping. Delphine, su primera esposa, visitó el lugar el mismo día de su muerte.

Mark está consumido por la paranoia y teme que su vida esté en peligro. Puede que el autor de los crímenes sea alguien al que él conoce. Con la muerte pisándole los talones, el inspector Lejeune parece sospechar cada vez más de él. El pasado y el presente del protagonista chocan cuando en su particular investigación descubre un vínculo entre Delphine y el trío de brujas. Su segundo matrimonio comienza a estar bajo una gran tensión y Mark comienza a creer en el oficio, las artes oscuras y las habilidades de las brujas. El incrédulo Easterbrook inicialmente se burlaba de la idea de las fuerzas sobrenaturales, pero como alguien menciona en el tráiler, "todos somos racionales cuando brilla el sol. Pero es diferente cuando oscurece".

La guionista británica Sarah Phelps ha adaptado para la pequeña pantalla Agatha Christie: El misterio de Pale Horse. Los dos episodios se estrenan hoy a las 22.00 en #0 y al igual que Inocencia trágica,El misterio de la guía de ferrocarriles y Diez negritos, también estará disponible en el servicio bajo demanda de Movistar+.