DMAX rinde homenaje a Stephen Hawking

bilbao – El 14 de marzo de 2018, el universo se despedía de uno de sus más incansables y apasionados investigadores: Stephen Hawking. En el segundo aniversario de su muerte, DMAX rinde homenaje a la figura del gran astrofísico británico con una programación especial. Desde las 22.00 el canal dedica la noche a Hawking con dos documentales.

En El universo de Stephen Hawking, a las 22.00, el científico explorará los misterios más insondables que alberga el cosmos. La programación especial finalizará con El universo según Stephen Hawking (1.40) en el que, en tres episodios, se traspasan los límites de la ciencia en televisión con la ambición de contestar interrogantes que todavía continúan sin respuesta. Hawking aportará su visión personal a una de las preguntas más recurrentes que se cuestiona el ser humano: ¿Hay un dios que creó y controla el universo en el que vivimos? Para conocer la respuesta, hace un viaje a través de la historia de la Humanidad con el fin de evaluar nuestro lugar en el Universo. En un segundo episodio ahonda en una preocupación que se plantea casi toda persona: ¿Hay un significado para nuestras vidas? adiación de Hawking o temperatura de Hawking. Es una ecuación que rompió esquemas en 1974 y lo que hace es aunar dos de los grandes pilares de la Física: la relatividad general que explica la gravedad y la física cuántica que explica el resto de fuerzas. Esta ecuación no ha podido ser demostrada empíricamente porque la temperatura que sale es muy baja. Es cercana al cero absoluto, al cero Kelvin, la temperatura más baja que existe. Con la tecnología actual es imposible medir esa temperatura. Nunca recibió el Nobel porque sus teorías no se pueden explicar empíricamente. Lo que intentan ahora los laboratorios de Física de partículas es generar micro agujeros negros, es decir, agujeros negros muy poco masivos, cuanta menos masa más radiación emite, para ver si pueden medir esa temperatura, pero por el momento no han tenido éxito. Él mismo pensaba si su popularidad estaba más debida a su discapacidad y enfermedad que a sus teorías".La divulgadora científica América Valenzuela explica a DEIA que "más allá de las contribuciones científicas de Hawking yo creo que lo que más ha llegado a la sociedad es que abrió la mente a la gente. Les acercó una nueva ciencia, muy alejada del día a día, casi metafísica, que es la cuántica y la relatividad. Además tenía una imagen muy pintoresca. Se te quedaba en la mente y no te podías olvidar de él. A día de hoy, junto a Einstein es la imagen de la ciencia". Añade que "en el ámbito académico Hawking va a ser siempre recordado por la r

Esta periodista completa su retrato de Hawking con una anécdota impagable: "Era un tipo con un gran sentido del espectáculo y un gran sentido del humor. Famosa es la fiesta para viajeros del tiempo que organizó en el marco de un documental que se emitió en Discovery en 2009. La cita era el 28 de junio de 2009 a las doce del mediodía, en un elegante salón de la universidad de Cambridge. Y ahí estaba él, con champán, con globos, con picoteo esperando a los viajeros en el tiempo que hubieran recibido la invitación en el futuro y que se hubieran animado a viajar al pasado. Y ahí se quedó plantado porque no acudió nadie".