Selectividad, y ahora ¿qué?

Tras la selectividad, son pocos los que optan por los estudios de FP frente a los universitarios. Es recomendable no desechar esa opción ya que permite estar trabajando en dos años, ya que el último se realiza en una empresa donde el 90% acaba con contrato

nO está mal que lo celebres, eso sí, siempre con moderación y con la mesura adecuada. Según una encuesta a nivel nacional, solo el 30% de los alumnos que se han presentado a la selectividad tienen ya clara la elección de estudios que van a realizar. Los demás están pendientes de que la inspiración les pueda llegar en el último minuto y que las notas les den para hacer algo que realmente les guste. Por desgracia al final muchos optan por hacer algún tipo de carrera sin el grado de ansia que deberíamos esperar para una decisión así. En estos momentos los trabajos relacionados con la tecnología, la programación, la robótica, el Big Data o la Inteligencia Artificial tienen una oferta muy superior a la de cualquier otro trabajo y por desgracia la mayoría de los puestos se quedan sin cubrir. Otra de las preguntas que se les hizo en esa encuesta era si habían contemplado la posibilidad de realizar estudios de Formación Profesional en lugar de ir a la universidad. La respuesta era mayoritaria, por goleada, hacia los estudios universitarios. En dos años se puede estar trabajando gracias a la Formación Profesional ya que el último año se realiza casi entero en una empresa en lugar del centro de estudios y el 90% terminan con un contrato en esa empresa. Si has pensado en esta vía de estudios después de aprobar la selectividad, siempre podrás compaginar el trabajo con la universidad. No dejes de lado esta alternativa.

Yo aquí no voy a proponer que estudies Bellas Artes, Magisterio, Administración y Dirección de Empresas o Filología Inglesa. Es la sección de tecnología y tengo que animar a que las vocaciones relacionadas con este tipo de carreras vuelvan a ocupar los rankings de ocupación de hace años. Tanto las Ingenierías de todo tipo, industriales, telecomunicaciones o informáticas tienen salidas que seguramente te permitan trabajar antes de terminar. Muchas veces estamos con la obsesión de terminar la carrera en los años estipulados, primero estudiar y después trabajar, pero creo que este es un concepto antiguo, de otros tiempos. Tenemos que plantearnos la idea de estudiar y trabajar, que se pueden compatibilizar las dos cosas y que si vas a tardar 6 o 8 años en terminar tus estudios no tiene porque ser de personas fracasadas o de los recalcitrantes repetidores. Es parte de los tiempos modernos y quizás la crisis económica que estamos sufriendo nos tiene que hacer pensar que es mejor pagarnos nosotros mismos la carrera mientras trabajamos que depender de las becas universitarias.

La excelencia educativa puede y deber ser obligatoria para quienes se quieran dedicar al ámbito de la investigación pero no para los que se plantean trabajar en la docencia. Es una opinión personal, pero no creo en los profesores universitarios que no han pasado unos años por la empresa antes de dedicarse a la docencia. Se que hay excepciones y puedes encontrar profesores brillantes que no han salido nunca de la universidad pero la realidad de la empresa es muy diferente, es el mundo real, lo que a los alumnos les va a tocar vivir y si no se lo podemos explicar los exponemos a salir al mercado sin un conocimiento esencial. También oímos hablar de la alternativa a la universidad que puede ser el emprendimiento. Estamos en las mismas, lanzarse a montar una empresa sin ninguna experiencia o estudios adecuados es un riesgo que hace que se termine chocando contra las mismas piedras una y otra vez. Lo importante es que ya tienes la selectividad y un montón de caminos que seguir ahora. l

@juandelaherran