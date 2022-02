Cuidado con timo del iPhone 13

No hay nadie, o casi nadie, a quien no le gustaría cambiar su móvil por el último modelo de iPhone 13, el último modelo de la factoría Apple que está arrasando en el mercado por su calidad y prestaciones y pese a su alto precio.

Los ciberdelincuentes también son conscientes del tirón que este aparato tiene entre los usuarios y por ello se aprovechan para hacerle protagonista de sus estafas on line.

Por ello seguro que más de una vez has recibido en tu móvil u ordenador cuando estás utilizándolo un mensaje tentador del tipo "¿Enhorabuena, has ganado un iPhone 13" y te proponen nos pasos a seguir para hacerte con el preciado botín de este smartphone gratis o a un precio ridículo.

También se aprovechan del nombre operadoras de telefonía suplantando su identidad y logotipos para intentar hacer más creíble su estafa.

El objetivo de los ciberdelincuentes, que utilizan también canales como Instagram, es conseguir los datos personales y bancarios de tantos usuarios como sea posible para dejarles sin blanca.

Los timadores siempre nos llevan a su terreno y nos derivan a una página web en la que nos piden hacer una encuesta, algo habitual en estos casos de phishing, también utilizan métodos como abrir cajas de regalo. Rodeos y distracciones, como pedirnos una pequeña cantidad de dinero por el envío o por otra causa, con el único objetivo de hacerse tanto nuestros datos personales como los de nuestra tarjeta de crédito o débito, ya que finalmente nos indican que debemos dar datos personales como nombre, apellidos, teléfono o correo electrónico. Cuando hemos insertado estos, nos piden introducir también nuestros datos bancarios.

Si recibes un mensaje de este tipo o similar (también se ha llegado a utilizar como gancho tarjetas de regalo de El Corte Inglés) no debes abrirlo nunca y recordar que nadie regala nada y menos por la red. Lo mejor es no hacer ni caso. No te arrepentirás. Siempre que te deriven a un enlace en el que te pidan datos personales y bancarios desconfía y denuncia a las autoridades. Y por supuesto no les facilites tus datos.

Los delincuentes muchas veces operan desde el extranjero y utilizan el gancho de productos internacionales de reconocido prestigio para clonar el timo en varios países. Los perfiles de Instagram o las cuentas de correo electrónico suelen tener una vida efímera para evitar su localización y control, pero a pesar de ello siempre hay algún incauto que cae en sus redes.

Desde el Incibe, Instituto Nacional de Ciberseguridad, recomiendan restringir la configuración de privacidad de nuestras cuentas sociales lo máximo posible, ya que cuanto más información expongamos, mayor riesgo vamos a correr.