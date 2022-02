Qué le pasa a META

La compañía propiedad de Mark Zuckerberg, el todo poderoso dueño de Facebook, con una caída en bolsa del 20% de su valor. Por primera vez sus redes no creen, han perdido clientes, eso si han pasado de 1.930 millones a 1.929 millones

la bolsa ha castigado a META, la compañía propiedad de Mark Zuckerberg, el todo poderoso dueño de Facebook, con una caída en bolsa del 20% de su valor. Aproximadamente 240.000 millones de dólares y todo por decir una frase que ha caído como una losa en los mercados "los usuarios disponen de muchas opciones para utilizar en su tiempo libre, y TikTok está creciendo muy rápidamente". Por primera vez sus redes no creen, han perdido clientes, eso si han pasado de 1.930 millones a 1.929 millones. Este castigo del mercado no ha llegado por una falta de beneficios que como todos los años han aumentado hasta los 40.000 millones. Entonces qué hay detrás de todo esto, qué sabe la bolsa que los demás no sepamos.

Lo primero es la apuesta por el metaverso. Un nuevo concepto de red social en el que utilizando algún tipo de dispositivo; que todavía está por inventarse, vamos a vivir, hacer compras, jugar y tener una interacción casi real con los usuarios de la red mediante avatares que simularan el cuerpo de cada persona. Reality Labs, la empresa del grupo Meta se ocupa de todo el hardware, el software y los contenidos relacionados con la realidad aumentada y virtual, que es la que hará realidad el multiverso, perdió 10.200 millones de dólares el año pasado, y únicamente ingresó 2.300 millones de dólares. Ser el primero en algo a veces puede darte grandes beneficios pero también da mucho miedo a los inversores. Es normal que una empresa que está generando un producto tenga pérdidas hasta que termina su desarrollo pero la venta masiva de sus acciones se debe al miedo a que la familia de apps que engloba a Facebook, Instagram, Messenger WhatsApp y otros servicios, empiecen a no generar los beneficios esperados por el problema de la publicidad segmentada.

La gallina de los huevos de oro consiste en vender a las empresas de publicidad los datos de sus usuarios. Lo primero que hay que tener claro es que cuando te diste de alta en la red social, has aceptado los términos y condiciones de uso de la misma y por tanto hay un apartado donde le das tu consentimiento para que si te gusta una determinada marca o si tienes una determinada edad o vives en un sitio concreto te lleguen anuncios personalizados. Pero desde que Apple decidiera que por defecto todos los usuarios de su sistema operativo iOS negasen, por defecto, el permiso para rastrear o hacer el seguimiento de sus datos a Facebook, esto ya no es posible. No estamos hablando de unos cuantos usuarios, se trata de miles de millones de teléfonos iPhone a los que no se puede enviar publicidad, que a día de hoy es su principal herramienta de generación de ingresos. Pero en breve, se está empezando a debatir tanto en la Unión Europea como en las cámaras de representación de los Estados Unidos, normas para prohibir el uso de datos sensibles para la creación de publicidad segmentada.

Será bueno seguir analizando hasta que punto se puede llegar a recuperar en bolsa. De momento las grandes empresas de publicidad no van dejar de poner anuncios en un ecosistema que funciona y en la que el propio cliente está encantado cuando ve que solo le llega publicidad que acierta con sus gustos, su forma de pensar y su género. La caída de clientes es algo lógico en un mundo en el que cada día sale un nuevo competidor y los usuarios quieren probar todo lo que va apareciendo. Pero que le hayamos permitido a Facebook que pueda utilizar todos nuestros datos sin nada a cambio, puede ser por donde se resquebraje este Titanic.

