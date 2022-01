Ana y Mía, 'amigas' peligrosas

Estas personas no son conscientes de su enfermedad, la viven como un estilo de vida más y animan a otras a seguir sus consejos para formar parte de esa comunidad. Muchas de ellas se refieren a los miembros de dicha comunidad como princesas y príncipes y tienen cuentas en TikTok e Instagram donde siguen dando consejos y aumentando sus comunidades.

En las páginas web que promueven la anorexia (proAna) y la bulimia (proMía), podemos encontrar diferentes secciones. Una de ellas es la de consejos y trucos para estar delgados. Entre las recomendaciones hay consejos saludables, como la eliminación de la comida basura de la dieta y la ingesta de agua. Aconsejan comer frutas y verduras, hacer ejercicio y dormir ocho horas diarias, aunque no por lo importante del descanso, sino "porque mientras duermes no necesitas comer". Estas recomendaciones se mezclan con otras que no tienen ni pies ni cabeza, y muchas son muy peligrosas: "Beber vinagre de manzana antes de comer; el vinagre ayuda a disminuir el apetito, además acelera el metabolismo y eso hará que bajes de peso más rápido". "No comas a partir de las 6 de la tarde, tu cuerpo lo absorbe como grasa debido a que tu metabolismo ya esta pesado y lento". "Si te gusta demasiado la comida, tienes un antojo insuperable, cómelo pero échale jabón o algo no tóxico, así lo vas a devolver al segundo de metértelo en la boca y la próxima vez que lo veas o huelas solo te dará asco". "Si vas a vomitar puedes abrir el grifo o poner música fuerte, así evitarás que te escuchen". "Ten paciencia, no suele salir a la primera, no desesperes, que Mía no es maña sino práctica".

También dan consejos para que nadie sepa que sus seguidores "han comenzado el camino de Ana y Mía", tales como "no comentes el tema con nadie, ten presente que este estilo de vida está mal visto ante la sociedad en general" o "sé inteligente, recuerda ser realista y evitar en la medida de lo posible discutir con tus padres, pareja, familia o amigos por el asunto de la comida".

En estas webs suele haber otro apartado llamado Thinspo, una palabra formada por Thin (delgada) e inspiración. En él suele haber imágenes de chicas extremadamente delgadas, en los huesos, pensado para inspirar y dar fuerzas para seguir el camino de Ana y Mía.

También hay un apartado de dietas realmente peligroso para la salud, e incluye La dieta de las 200 calorías al día, cuando el cuerpo humano de media necesita unas 2.000 para funcionar correctamente, más si hacemos ejercicio.

Aunque todo esto sea terrible, una de las cosas que más impacta es saber que hay grupos de WhatsApp y de Telegram a los que quien quiera puede unirse y recibir las 24 horas del día refuerzos y consejos de este tipo. Solo hay que hacer clic en los enlaces que ofrecen en las webs. En estos grupos las personas se apoyan mutuamente, alimentan su enfermedad, se dan consejos constantemente para adelgazar rápido o para no pensar en comer, recomiendan medicamentos para adelgazar€ La desinformación es muy peligrosa, y si nos cruzamos con este tipo de webs se recomienda denunciarlas a la empresa o plataforma con la que se han creado. La mayoría que yo me he encontrado son blogs hechos con Wordpress que se pueden denunciar en la dirección https:// wordpress.com/abuse/. Si está hecha con otra plataforma, en el apartado contacto o ayuda suele haber instrucciones para denunciar webs o blogs que incumplen sus normas de uso.

Al buscar información sobre Ana y Mía, redes como Instagram muestran un mensaje indicando que "las publicaciones que estás buscando suelen fomentar comportamientos que provocan daños e incluso la muerte", pero dan la opción de ver esas publicaciones y no hay límite de acceso. TikTok bloquea las publicaciones con algunas palabras concretas como anorexia o bulimia, pero no otras como aniaymia y decenas de variantes: aniaymiaa, aniaymiaperfectas€ con lo que es muy sencillo encontrar publicaciones de cientos de adolescentes compartiendo sus vivencias sobre Ana y Mía, sus consejos, su sufrimiento y su desesperación por estar más delgadas. Todas tienen comentarios de otras personas que quieren conocer más, que son lugares donde poder unirse a los grupos de WhatsApp.

Estos desórdenes alimenticios son una tortura física y mental para las personas que los sufren y pueden tener consecuencias letales. Si alguien quiere perder peso se recomienda ponerse en contacto con un profesional y evitar consejos que cualquiera puede dar en internet. La desinformación lleva a caminos muy oscuros. Esta es otra de las razones por las que se recomienda que los menores de 13 años no tengan redes sociales, y que los mayores de 13, si la familia les da permiso, durante un tiempo las utilicen solamente en su presencia para que les ayuden a detectar riesgos, iniciarles en su uso correcto y les enseñen a detectar desinformación y publicaciones peligrosas. No se trata de controlarles, sino de ayudarles.