CES 2022, tecnología para usar

Pintura de coches que cambia de color de la mañana a la noche, mandos a distancia que se recargan con el wifi de casa, biberones que capturan datos de tomas, cantidades y horarios..., tecnología de consumo en la feria de Las Vegas

cUANDO hacemos previsiones tecnológicas, la mayoría de los casos, los consumidores se sienten muy alejados de ellas, porque lo que buscan son dispositivos o aparatos que les puedan ayudar a mejorar su calidad de vida o a evolucionar mejor como personas. Para ver en real lo que vamos a usar este 2022, solo tenemos que irnos a Las Vegas, donde se celebra cada año la mayor feria de tecnología de consumo. Este año bajo el lema Beyond the everyday (Más allá de lo cotidiano) y pese a las ausencias de última hora por las bajas laborales de muchas compañías por culpa del covid que no han podido abrir sus estands, hemos podido asistir al evento de forma presencial. Las startups presentan muchas ideas y proyectos que nos ayudan a pensar en el futuro, pero no vemos productos reales. Por eso vamos a mostrar los ejemplos y tendencias de los que si vamos a disfrutar este año en el sector de la tecnología de consumo.

2022 va a ser el año de la verdad para la industria de la automoción, pero pese a la evidencia de las muchas propuestas tecnológicas presentadas, las grandes compañías siguen esperando que todo vuelva al punto de salida, pero lo dudo. Mercedes nos presenta un vehículo eléctrico con 1.000 kilómetros de autonomía. Sony sigue con el desarrollo de su Vision, un vehículo que está ya por las calles en fase de prueba. Este vehículo es un aviso para el actual sistema de concesionarios que va a cambiar la manera de vender, haces tu pedido por Internet y te ponen el coche en tu puerta el día y la hora acordada. BMW presenta la pintura que cambia de color, por la mañana llevamos el tono gris y por la noche el color blanco. La micromovilidad urbana tiene al Citroën Skate como la solución a la entrega de paquetes a domicilio.

La guerra de los televisores está entre Samsung y LG. Atención a Samsung y su apuesta por el arte de los NFTs, algunos de sus modelos permitirán descubrir, comprar y comercializar obras de arte digitales para ver en la pantalla. Pantallas OLED cada vez más grandes (97 pulgadas) con una calidad perfecta pero también una de 42 pulgadas, la primera de estas dimensiones del mercado presentadas por LG. Me quedo con el mando a distancia de Samsung que utiliza la red wifi de nuestra casa para recargarse sin necesidad de llevar pilas. Más que el ahorro mundial de pilas tenemos que quedarnos con las posibilidades, que la recarga de dispositivos del Internet de las Cosas mediante ondas electromagnéticas, va a tener en el hogar. Sony ha empezado a incorporar webcam en sus televisores, un guiño a la situación pandémica que va a tener mucho uso.

La salud y la calidad de vida son las secciones que más me atraen. La almohada Motion Pillow 3 incorpora un mecanismo que la infla y desinfla para evitar los ronquidos y que tengamos un sueño perfecto. Biberones que capturan los datos de las tomas, las cantidades y los horarios para la perfecta monitorización de la alimentación de los bebés. Highmark Health y Bosch han presentado un estetoscopio que compara lo que se escucha mediante un sistema de inteligencia artificial con patrones de audio y es capaz de ayudar en el diagnóstico de enfermedades como el asma en los más pequeños. Las pulseras cuantificadoras han encontrado un nuevo filón en el mercado de las mascotas en forma de collares. Capaz de rastrear la actividad diaria y distinguir cuando el perro camina, corre, se rasca, come, bebe, ladra o descansa, monitoriza la frecuencia cardíaca y respiratoria de los perros. Hay una versión con GPS.

