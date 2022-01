Estos son los favoritos en las nominaciones a los Oscars 2022

Este jueves, 27 de enero, se ha abierto la votación para elegir a los nominados que pugnarán en la carrera de los premios Oscar 2022. Dicha votación estará abierta hasta el 1 de febrero y los candidatos finales a las estatuillas se darán a conocer el martes 8 de febrero. La de 2022 será la edición número 94 de estos galardones. Repasamos cuáles son las principales apuestas y pronósticos al mejor actor y actriz protagonista, y mejor película.

Según diferentes medios que manejan de manera asidua información sobre el cine, apuntan los siguientes nombres como posibles candidatos al mejor actor: Will Smith, por "El método Williams"; Benedict Cumberbatch, por "El poder del perro"; Andrew Garfield, por "Tick, tick... boom!"; Denzel Washington, por "La tragedia de Macbeth" y Peter Dinklage, por "Cyrano".

Will Smith (53 años), aún no tiene ningún Óscar en sus vitrinas pese a que cuenta con dos nominaciones anteriores. Sería uno de los principales candidatos a llevarse la estatuilla a la mejor interpretación masculina por su papel en "El método Williams". En la película dirigida por Reinaldo Marcus Green se mete en la piel del padre de las icónicas tenistas Serena y Venus Williams.

El británico Benedict Cumberbatch (45 años) podría recibir su segunda nominación al mejor actor protagonista. Su desempeño en el filme de Jane Champion "El poder del perro" como uno de los hermanos Burbank le podría valer para ocupar un lugar entre los finalistas. Cumberbatch interpreta a Phil Burbank, un rudo cowboy que es copropietario de un enorme rancho en Montana junto a su hermano George.

Como los mencionados anteriormente, el intérprete angelino Andrew Garfield (38 años) tampoco tiene en su haber ningún galardón, aunque podría recibir la segunda nominación de su carrera. Garfield es Jonathan Larson en el largometraje "Tick, tick... boom!" del director neoyorquino Lin-Manuel Miranda. Larson es un treintañero aspirante a compositor de obras teatrales que lucha por cumplir su sueño. No obstante, se pregunta constantemente a sí mismo si merece la pena al verse un tanto frustrado y ansioso por no verse cerca de su aspiración.

El cuarto en discordia que tendría más opciones por entrar en la terna para llevarse el premio al mejor actor protagonista sería Denzel Washington (67 años). El actor estadounidense, que cuenta ya con un galardón al mejor actor, podría optar a su sexta nominación. Washington sale de sus papeles habituales para interpretar a Lord Macbeth en "La tragedia de Macbeth", dirigida por Joel Coen.

Peter Dinklage (52 años) podría ser quien cerrase la lista de los cinco posibles finalistas a la mejor interpretación masculina. El de Nueva Jersey jamás ha sido nominado para los Oscar, y estaría por lo tanto ante la primera oportunidad de su carrera. En "Cyrano", del director Joe Wright, Dinklage se mete en el rol de Cyrano de Bergerac, un novelista y dramaturgo francés del siglo XVII.

En un segundo escalón y, por lo tanto, con menos opciones para llevarse la estatuilla estarían Javier Bardem, por "Being the Ricardos"; Nicolas Cage, por "Pig"; Leonardo DiCaprio, por "No mires arriba"; Bradley Cooper, por "El callejón de las almas perdidas",y Joaquin Phoenix, por "C´Mon c´mon".



Actrices favoritas



En cuanto a la mejor actriz, diferentes expertos y académicos, atendiendo a premios ya otorgados y analizando las interpretaciones, ven como apuestas más seguras a Kristen Stewart, por "Spencer"; Olivia Colman, por "La hija oscura"; Nicole Kidman, por "Being the Ricardos"; Lady Gaga, por "La casa Gucci" y Alana Haim, por "Licorice Pizza".

Kristen Stewart (31 años) cuenta con un largo historial de nominaciones y premios, aunque aún no tiene ningún Oscar en sus vitrinas, y ni siquiera una nominación previa a estos premios. Sería una de las principales candidatas a llevarse la estatuilla a la mejor interpretación femenina por su papel en "Spencer". En la película dirigida por Pablo Larraín se mete en la piel de la malograda princesa Diana de Gales. Tiene la oportunidad y está en camino de ser reina de Inglaterra, pero Diana decide durante un fin de semana que su matrimonio no está funcionando y que necesita un cambio.

La actriz estadounidense Kristen Stewart. DPA

La británica Olivia Colman (47 años), que ya cuenta con un Oscar por "La Favorita", podría recibir su segunda nominación. Su desempeño en el filme de Maggie Gyllenhaal "La hija oscura" como una profesora universitaria le podría valer para ocupar un lugar entre los finalistas. Colman interpreta a Leda, una profesora universitaria que se marcha de vacaciones a Grecia durante unas vacaciones de verano. En una playa griega se comienza a obsesionar con una joven madre y su hija. Eso la llevará a enfrentarse con situaciones de su pasado.

Nicole Kidman (54 años) tiene en su haber un único galardón (por 'Las Horas'),y podría recibir la cuarta nominación de su carrera. Kidman es Lucille Ball en el largometraje "Being the Ricardos", del director neoyorquino Aaron Sorkin. La película relata los días en los que se desarrolla la producción de la exitosa serie "I Love Lucy". Durante ese período de tiempo Lucille Ball y su marido Desi Arnaz (Javier Bardem) tendrán que lidiar con una crisis que podría acabar con su matrimonio y sus carreras.

La cuarta en discordia que tendría más opciones por entrar en la terna para llevarse el premio a la mejor actriz protagonista sería Lady Gaga (35 años). La actriz y cantante estadounidense, que cuenta con numerosos galardones por sus canciones, podría optar a su segunda nominación a la mejor actriz. Gaga interpreta a Patrizia Reggiani en "House of Gucci", dirigida por Ridley Scott. El filme es la adaptación del libro de Sara Gay Forden titulado "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed". Reggiani, conocida como la "viuda negra de Italia", es la exposa de Maurizio Gucci, nieto del fundador del imperio de la moda Gucci. El largometraje gira en torno al asesinato de Maurizio Gucci, que presuntamente fue ordenado y organizado por Patrizia Reggiani, su exmujer.

Alana Haim (30 años) podría ser quien cerrase la lista de las cinco posibles finalistas a la mejor interpretación femenina. La actriz de Los Ángeles estaría ante su primera nominación. En "Licorice Pizza", del director Paul Thomas Anderson, Haim se mete en el rol de Anala Kane, una joven asistenta de fotografía a mediados de los años 70. La película narra su vida y la de Gary Valentine, un chico diez años más joven que ella. Cuenta cómo crecen, se conocen, empiezan a salir y terminan enamorándose profundamente.

Fuera de las quinielas finales quedarían Jessica Chastain, por "The Eyes of Tammy Faye"; Penélope Cruz, por "Madres paralelas"; Rachel Zegler, por "West Side Story"; Frances McDormand, por "La tragedia de Macbeth" y Jennifer Hudson, por "Respect".



Mejor película



Según la prestigiosa y afamada revista estadounidense 'Variety', los filmes favoritos a optar al Oscar a la mejor película son: "Belfast", de Kenneth Branagh; "El poder del perro", dirigida por Jane Champion; "El método Williams", de Reinaldo Marcus Green; "Dune", de Denis Villeneuve; "Spencer", dirigida por Pablo Larraín y "West Side Story", de Steven Spielberg.

"Belfast" es un relato semiautobiográfico sobre un niño que reside en la capital de Irlanda del Norte y es parte de una familia de clase obrera. El pequeño de 9 años, llamado Buddy (Jude Hill), fantasea con peleas con dragones imaginarios e intenta no meterse en líos en las calles de su ciudad natal. Su madre (Caitriona Balfe) cuida del pequeño, ya que su padre (Jamie Dornan) trabaja en Inglaterra y su ausencia en el hogar es más que habitual. Sus suegros (Judi Dench y Ciarán Hinds) la ayudan con el niño. De igual manera, recibe la ayuda de todo un barrio que es como una gran familia, a pesar de la diferencia religiosa que está deteriorando la convivencia.

El drama psicológico y western "El poder del perro", de Jane Champion, cuenta la historia de los adinerados hermanos Phil (Benedict Cumberbatch) y George Burbank (Jesse Plemons). Phil es un personaje elegante, genial y cruel, mientras que su hermano George es impasible, quisquilloso y amable. Ambos son los propietarios de un inmenso rancho en Montana. La rápida modernización del siglo XX se mantiene en ese lugar y allí el mayor cowboy que Phil ha conocido jamás, Bronco Henry, es venerado. Uno de los hermanos, George, se casa en secreto con una viuda del pueblo (Kirsten Dunst). Este hecho sorprende y enfurece a Phil, que busca destruir a la nueva mujer de su hermano de manera sádica. Para ello, usa al afeminado hijo de ella, Peter (Kodi Smit-McPhee), como peón.

"El método Williams", de Reinaldo Marcus Green, es una drama biográfico sobre Richard Williams, padre de la famosas tenistas estadounidenses Serena y Venus Williams. Este biopic cuenta cómo un padre está decidido en convertir a sus dos hijas en las más extraordinarias deportistas de todos los tiempos. Para ello se sirve de métodos poco convencionales y traza un plan muy determinado para que sus hijas pasen de las calles del conflictivo barrio de Compton, en Los Angeles, al olimpo del tenis, y se conviertan así en iconos legendarios. Serena y Venus Williams terminaron cambiando para siempre el deporte del tenis.

Otra de las que parece que estará en la carrera por la estatuilla a la mejor película es el filme "Spencer", de Pablo Larraín. Relata un fin de semana de Diana de Gales a comienzos de los años 90. En aquellos tres días decidió que su matrimonio con el príncipe Carlos no estaba funcionando y que necesitaba un cambio. Lady Di estaba en el camino de ser algún día reina de Inglaterra. Este drama se desarrolla durante una de las últimas vacaciones de Navidad en la Casa de Windsor, una finca de Sandringham, en Norfolk, Inglaterra.

Por su parte, la obra de ciencia ficción "Dune", del director y guionista canadiense Denis Villeneuve, cuenta la aventura del brillante Paul Atreides. Arrakis es el nuevo planeta más grande del universo y alrededor suyo se inicia una gran lucha por hacerse con el poder que desemboca en una guerra interestelar. En esta epopeya, el joven Paul tendrá que luchar por el futuro de su familia y de su gente, viajando al país más peligroso del universo. Por su lado, las fuerzas del mal trataran de desbloquear todo el potencial de la humanidad.

La última de las posibles nominadas sería "West Side Story", la adaptación cinematográfica del musical de Broadway dirigida por Steven Spielberg. Esta nueva versión del clásico musical sobre pandillas callejeras rivales de Nueva York narra la historia de amor entre Tony (Ansel Elgort) y María (Rachel Zegler). Los Jets y los Sharks son las dos bandas rivales de Upper West Side neoyorquino de finales de los 50. Ambas bandas se disputan el control del vecindario. Tony, de los Jets, se enamora de María, de los Sharks, durante el verano de 1957. Su amor irá más allá de la fuerte rivalidad entre pandillas.