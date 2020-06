Purificadores de aire: ¿son eficaces contra el covid-19?

Teorías sobre cómo eliminar el coronavirus de ropa, cuerpo y aire proliferan cada vez más. El covid-19 ha sido desconocido hasta hora, por lo que no hay antecendentes en los que basarse para entender la expansión del mismo. Por eso, es indispensable basarse en la opinión de los expertos para saber cómo mantener los hogares libres de coronavirus.

Es el caso del procedimiento acerca de cómo desinfectar los hogares. Los purificadores se han erigido como uno de las mejores herramientas para mantener al coronavirus a raya. Pero, ¿es realmente eficaz para eliminarlo del aire del interior del hogar? La OCU se muestra tajante: No, no lo es. O no al menos en solitario.

Es necesario complementarlo con una correcta ventilación de la casa y con la higiene tanto de las personas como de los objetos que ahí se encuentren. Según la Organización de Consumidores y usuarios: "Algunos de ellos dicen capturar en el aire partículas hasta del tamaño de un virus, pero ninguno es capaz de proteger completamente a las personas de estos patógenos".

Asimismo, "hay que tener cuidado de la falsa sensación de seguridad que pueden generar", especialmente porque el "aire no es una fuente significativa de contaminación microbiana".

Otra de las herramientas de las que a menudo se oye hablar son los ionizadores. Si bien es cierto que estos aparatos ayudan a prevenir la propagación de hongos y bacterias potencialmente infecciosas en entornos como hospitales y clínicas dentales, no son una alternativa para combatir la propagación del coronavirus en el hogar. Además, como incide la OCU: tiene efectos adversos en las personas expuestas.

En cuanto a los generadores de ozono, tampoco son una opción recomendable. Muestra de ello es que no se encuentra entre los productos de la lista oficial de viricidas autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad ni de la OMS.

Además, está probado que irrita el tracto respiratorio, puede desencadenar ataques de asma o dañar el sentido del olfato.

Y por último, los purificadores con rayos UVA. ¿Son eficaces? No. Y no solo eso, si no que como subraya la OCU son "innecesarios y potencialmente peligrosos". Las razones son claras: los purificadores de aire UV domésticos no emiten rayos UV el tiempo suficiente para ser efectivos, la mayoría producen ozono, lo que es peligroso para la salud, y además, la luz UVA puede dañar tanto ojos como piel.

Por lo tanto, el sistema más eficaz para purificar el aire sobre todo, ventilar la casa. Al menos, 10 minutos dos veces al día para renovar el aire interior.