La hidroxicloroquina: el prometedor fármaco contra el covid denostado por la OMS

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus, la hidroxicloroquina ha estado en boca de todos. Y es que al principio se situó como una de las grandes esperanzas contra la enfermedad. En las últimas semanas sin embargo, ha sido retirada por la OMS de sus ensayos por sus efectos secundarios.



Pero, ¿qué es la famosa hidroxicloroquina? ¿para qué sirve? Es un fármaco que se ha usado desde hace décadas para el tratamiento de la malaria, un antipalúdico. Tratamiento que también se usa para la artritis reumatoide y para el lupus. Hasta el momento, el 85,7 por ciento de los pacientes hospitalizados en el Estado por Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, ha recibido hidroxicloroquina.





HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents).....