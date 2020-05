Fase 1: Esto es lo que se puede hacer

En la fase 1 podrán abrir los comercios de menos de 400 metros cuadrados.

¿Puedo ver a mis seres queridos?

¿Hasta cuántas personas pueden reunirse?

¿Pueden salir las familias juntas a la calle?

¿Puedo sentarme en una terraza a tomar algo?

Ver a los seres queridos, asistir a entierros y velatorios, comprar sin cita previa, sentarse en una terraza o ir a la iglesia son algunas de las medidas de alivio quede la desescalada, aunque las comunidades pueden establecer excepciones y las medidas se pueden aliviar o endurecer en función de la evolución de la pandemia.A continuación, una serie de preguntas y respuestas de las actividades permitidas en la fase 1 según el Plan de Transición hacia la nueva normalidad.Sí,o esté en aislamiento, o vivan en otras provincias. No se podrá visitar a personas ancianas o que pertenezcan a un grupo de riesgo, por ser más vulnerables a la COVID-19. Aunque se mantienen las franjas de movilidad, las visitas no tendrán límite de tiempo.Se permiten reuniones de. Tendrán que mantener la distancia de seguridad de dos metros y respetar las normas de higiene relativa a lavado de manos y "etiqueta respiratoria". En Euskadi, las reuniones de 10 personas solo están permitidas en esta fase para pasear o hacer deporte, o en una terraza de hostelería. En casas no están permitidas las reuniones sociales,Sí, ydentro de las franjas horarias establecidas. Estas franjas horarias podrán adaptarse en cada comunidad autónoma. En los municipios de menos de 10.000 habitantes desaparecerán estas franjas de salida.Sí, siempre y cuando encuentre sitio para hacerlo porque. Tendrá que haber una distancia mínima de dos metros entre las mesas y los grupos de clientes no superarán las diez personas. Además, habrá que, y no se podrán utilizar cartas de uso común ni servilleteros.

El consumo dentro del local únicamente podrá realizarse sentado en mesa, o agrupaciones de mesa, y preferentemente mediante reserva previa. En ningún caso se admitirá el autoservicio en barra por parte del cliente.

¿Cuántas personas pueden desplazarse en un mismo coche a la vez?

¿Y en las motos?

¿Y en los taxis?

¿Qué cambios afectan a las tiendas?

Los habitantes de un mismo domicilio podrán viajar a partir de la fase 1 en los transportes particulares y privados complementarios de hasta 9 plazas, incluido el conductor, sin necesidad de utilizar mascarillas y pudiendo ocupar todas las plazas que tenga el vehículo. Cuando no convivan todas en el mismo domicilio, podrán desplazarse dos personas por cada fila de asientos, siempre que usen mascarilla y respeten la máxima distancia posible entre los ocupantes.En las motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L en general, que estén provistos con dos plazas homologadas (conductor y pasajero),siempre que o lleven casco integral con visera, o. Además, el(serán admitidos los guantes de protección de motoristas) por parte del pasajero y también por parte del conductor en el caso de motocicletas y ciclomotores destinados al uso compartido.En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán desplazarserespecto de la del conductor, debiendo garantizarse, en todo caso, la distancia máxima posible entre sus ocupantes. Si todos los usuarios conviven en el mismo domicilio,respecto de la del conductor.En los vehículos en los que, por sus características técnicas, únicamente se disponga de una fila de asientos, como en el supuesto de cabinas de vehículos pesados, furgonetas, u otros,, siempre que sus ocupantes. De lo contrario, únicamente podrá viajar el conductor.

En lo que respecta a comercio minorista y de prestación de servicios, se podrá proceder a la reapertura al público de centros y parques comerciales con independencia de su superficie útil de exposición y venta.

El aforo total del comercio minorista será del 40% y deberán garantizar un horario de atención con servicio prioritario para mayores de 65 años.

Los centros comerciales tendrán aforo total del 30 % -dentro de cada local de los centros comerciales es del 40 %- y no se permite el uso de zonas recreativas o áreas de descanso comunes.

¿Se reactivan los mercadillos?

¿Están los permitidos los velatorios?

¿Se puede acudir a entierros?

¿Puedo ir a la iglesia?

¿Se puede salir de la provincia?

¿Se puede viajar a una segunda residencia?

¿Está permitido el baño en piscinas?

¿Gimnasios e instalaciones deportivas abren sus puertas?

¿Se recupera la atención a las personas con discapacidad y las terapias de atención temprana, ocupacionales, de rehabilitación y psicosociales?

Guía visual de la desescalada

FASE 0 Preparación - Paseos en familia. - Deporte de forma individual - Entrenamientos individuales de deportistas profesionales y federados y entrenamiento básico de ligas profesionales. - Apertura de pequeños locales con cita previa para la atención individual de clientes (Ej. recogida de comida en restaurantes). FASE 1 Inicial - Se permiten las actividades sociales, como reuniones en casa de hasta 10 personas. - Se permite la apertura de locales comerciales y de prestación de servicios asimilados con una superficie útil de exposición y venta inferior o igual a 400 metros cuadrados. En establecimientos con una superficie útil superior, se establece que se pueda acotar el espacio que se reabra al público ajustándose a este umbral. - Los lugares de culto podrán abrir con una limitación de aforo del 30%. - Viajes a segundas residencias siempre dentro del mismo territorio. - Apertura del sector agroalimentario y pesquero. - Entrenamiento medio en ligas profesionales y deporte no profesional para actividades que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios. - Apertura de mercados al aire libre, con condiciones de distanciamiento entre los puestos. - Se permitirán espectáculos culturales de menos de 30 personas en lugares cerrados (con un tercio de aforo) y de menos de 200 personas al aire libre. - Visitas a museos limitadas a un tercio del aforo. - Se autorizan velatorios para un número limitado de asistentes. - Apertura de actividades de caza y pesca deportiva. FASE 2 Intermedia - Apertura de restaurantes para el servicio de mesas, con limitación de aforo. - Apertura de cines y teatros con un tercio del aforo. Visitas a monumentos y salas de exposiciones. - Actividades culturales con menos de 50 personas sentadas. Si son al aire libre, menos de 400 personas sentadas. - Apertura de centros educativos para actividades de refuerzo, cuidado de menores de seis años y preparación de la selectividad. - Reapertura de centros comerciales, prohibiéndose la permanencia en las áreas comunes o zonas recreativas. - Bodas para un número limitado de asistentes. FASE 3 Avanzada - Disminución de las restricciones de aforo en bares y restaurantes, pero manteniendo las distancias de separación entre el público. - Flexibilización de la movilidad general. - Se ampliará la ocupación de espacios, como el comercio, por ejemplo, hasta un 50% de su aforo. - Discotecas y bares nocturnos con un aforo máximo de un tercio del habitual. - Apertura de playas en condiciones de seguridad y distanciamiento. - Corridas de toros con una limitación de aforo que garantice una persona por cada 9 metros cuadrados de forma individual. Situación de nueva normalidad Finales de junio.

Sí, volverá la actividad de los mercados al aire libre en la vía pública, aunque con restricciones relativas al distanciamiento entre puestos y la delimitación del mercado ambulante para un correcto control del aforo por las fuerzas de seguridad.o autorizados ypara asegurar el mantenimiento de la distancia social de dos metros.Sí, pero se limita el número de familiares que pueden hacerlo,Sí, pero también se fija un límite: la comitiva para el enterramiento o la despedida para la cremación del fallecidoy, en su caso, se podrá sumar el ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto.Sí, los lugares de culto abrirán en la fase 1, pero laNo. Los desplazamientos quedan restringidos a la misma provincia, aunque se establece una excepción cuando se trateAunque estaba previsto para la fase 2, finalmente sí se permite en la fase 1,No.Sí, si las instalaciones deportivas son al aire libre y las actividades(como el tenis o el atletismo), se podrá acudir en la fase 1. También en ese momento se podrán realizar actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios.En los gimnasiosy garantizando las distancias de seguridad y estarán cerrados los vestuarios y las duchas.Por su parte, corredores y ciclistas que hasta ahora estaban limitados a su propio municipio,Sí, y también sey seguimiento continuo a personas mayores que no vivan en residencias.