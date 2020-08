El himno vasco es el 'Gora ta gora'

EL asunto del himno se dilucidó el 14 de abril de 1983 en sede parlamentaria. No fue fácil. HB no acudía, aunque ahora diga que su himno es el Eusko Gudariak, canción de guerra de los gudaris del PNV. ¿Lo sabían? Su verdadero himno, puño en alto es la Internacional. No traten de engañarnos.

El Partido Socialista, ante un gobierno monocolor del PNV presidido por Garaikoetxea y teniendo como tenía al impresentable de Ricardo García Damborenea vociferando en la tribuna, barajó como himno el De Santurce a Bilbao. Ya sabemos lo que pasó con Damborenea. Posteriormente, con Benegas se recondujo la situación.

A Alianza Popular (AP), todo esto le importaba una higa. Su himno era la Marcha Real.

Euskadiko Ezkerra (EE) propuso el Gernikako Arbola. Y el CDS, el Gora ta Gora sin letra. No les gustaban las alusiones religiosas. Y eso que en el escudo inglés aparece el "Dieu et mon droit". Negociamos. No impusimos nada. Fue esto lo que se aprobó. Es ley, tan ley como cualquier otra ley. De obligado cumplimiento en ciertos actos. Aunque a Sortu no le guste porque huele a no sé qué.

Me tocó ser el ponente en comisión y en pleno en representación del EAJ-PNV en este tema. Y tenía a todo el PNV detrás. Y al propio Gobierno vasco.

La argumentación fue sencilla En 1936 se eligió el primer gobierno de concentración de la historia, sin la derecha que estaba alzada en armas. Y en noviembre de aquel año se aprobó la ikurriña como bandera oficial, a instancias del consejero Santiago Aznar, del PSE, y el himno, a instancias del consejero Leizaola. Fue el que se interpretó en la guerra, en el exilio, en la clandestinidad. En los centros vascos, en los funerales de los lehendakaris y de todos los vascos de buena voluntad aventados por la guerra.

Juan de Astigarrabia, del PC, cuando volvió de su exilio en Cuba, ratificó toda esta historia.

Al PSE y al PC no les gustaba la letra. Y se respetó su postura.

Sabino Arana conocía la existencia de Iparragirre, el bardo genial, aquel cantautor fantástico que expresó como nadie la pérdida foral. A Sabino no le gustaba la estrofa de "Eman ta zabal zazu", eso de dar frutos por el mundo cuando el pueblo vasco debía luchar para no desaparecer. Iparraguirre no era un político. En su canción Ara nun dira, en Hendaia, ante Hondarribia en 1877, año posterior a la pérdida foral, y tras 20 años en América, lo que veía no era Euzkadi sino "Ara España, lur oberican ez du Europa guciac" (Ahí está España. Tierra mejor no la tiene Europa entera). Normal. Sabino fue el que creó el concepto de Nación Vasca, no Iparragirre.

un himno perseguido Sabino quiso romper con ese discurso quejumbroso y estando en la cárcel en 1903, repito, estando en la cárcel, escribió la letra de una melodía de Cleto de Zabala que comenzaba diciendo "¡Gota ta Gora Euzkadi". Reivindicaba que Euzkadi era la patria de los vascos. Esa fue su gran creación. No la de Iparragirre. La de Iparragirre fue una canción estupenda y emotiva. Nada más y nada menos.

Además, y esto suele olvidarse, la música del Gora ta Gora está inspirada en el Agintariena, el saludo a las autoridades o saludo de la bandera, de la Dantzari Dantza vizcaina.

El Gora ta Gora fue un himno perseguido con saña, multa y cárcel. Le he escuchado a un músico decir que no se conoce. Normal. Fue perseguido durante el franquismo. Entonarlo era un delito. No lo era el cantar el Gernikako Arbola, y claro que era del PNV, como lo fue la ikurriña. Alguien tenía que romper con el pasado e innovar y eso lo hizo Sabino Arana. Y entiendo que la mayoría de los músicos que han firmado esta petición no sepan la historia o no quieran saber nada de Sabino Arana ni del PNV. Lo entiendo. Pero han de entender que un partido de 125 años reivindique la historia. Y si esta es gloriosa, mucho más.

Trabajen en la letra, pero no se carguen un acuerdo parlamentario.

¿Que no se conoce? Normal. Fue un himno perseguido por el franquismo, como la palabra Euzkadi. Euskal Herria y el Gernikako Arbola fueron no solo permitidos sino interpretados profusamente.

Me decía Carmelo Bernaola, mejor músico que Evaristo el de la Polla Records, uno de los firmantes, que el único himno existente es el Gora ta Gora y que no abdiquemos nunca de él. ¿Por qué no le dicen a los navarros que metan en el desván de la historia su himno de las Cortes de Navarra? ¿Por qué? ¿Por qué el Parlamento y Gobierno vasco han de abjurar del himno vasco, aprobado y siendo ley? Yo respeto a Iparragirre pero mucho más a quien dijo que Euzkadi era la patria de los vascos.

Los primeros años de la puesta en marcha de la autonomía vasca, mientras ETA mataba y secuestraba, el PNV y el PSE ponían en marcha este país. El PSE desde la crítica parlamentaria en tiempos del primero gobierno Garaikoetxea. Y recuerdo que, puesta en marcha la EITB, terminaban sus emisiones con el himno vasco y la figura de Garaikoetxea como lehendakari. Se trataba de institucionalizar el país.

¿Que Sortu está detrás de esta movida musical? Por supuesto. Todo lo que tenga origen sabiniano y haya sido puesto en marcha por el PNV tratará de eliminarlo. Es de manual lo que hace. Lástima que músicos a los que respeto caigan en este juego, bastante irresponsable.

Meter ruido, poner en cuestión una trayectoria como lo hicieron con la selección de Euzkadi, como cuando quisieron sustituir la ikurriña por el Arrano Beltza. Todo está en el guion. La historia siempre comienza con ellos. Con ETA en 1960. Los demás molestamos. Necesitan una épica y quieren anular la existente.

Afortunadamente, este himno es ley y me da que el actual y el próximo Gobierno vasco, con el PNV y el PSE como estuvieron en 1936, respetarán a los músicos pero no les harán caso. Este nuevo gobierno, que coge la historia del de 1936, ratificado por José Antonio de Aguirre en el Congreso Mundial Vasco en París de 1956, no está por la labor. De aventuras que solo enfrentan al personal.

Por supuesto que el Gernikako Arbola seguirá siendo un himno o una gran canción representativa. En muchos países ocurre esto. Hay himnos y canciones muy representativas. Conozco Venezuela y tiene su Gloria al Bravo Pueblo pero su segundo himno nacional es el Alma Llanera. Y así en cientos de países. ¿Por qué aquí no?

Lo de este miércoles ha tratado de pasar un centenario redondo a un ataque al PNV, aunque digan lo contrario, secundado por gentes bienintencionadas que quizás no sabían que había una operación política de calado secundada por gentes que no sabían que detrás de esto, están los de siempre.

Nada nuevo bajo el sol.

* Parlamentario EAJ-PNV 1985-2015