EZ dago mugarik. Non hai fronteiras. No hi ha fronteres. Nun hai fronteres. No hay fronteras. En euskera, gallego, catalán, asturiano y castellano. Es el lema redundante en el estribillo de Terra, canción con que el trío de pandereteiras Tanxugueiras parte entre los grandes favoritos en el Benidorm Fest, el certamen que este sábado decidirá quién representa a RTVE en la próxima edición del festival de Eurovisión que albergará Turín en mayo. Sería la primera vez que una propuesta entonada en todas las lenguas cooficiales del Estado se escucharía en el mayor espectáculo audiovisual del continente. Un reconocimiento a la Europa de los pueblos. A esas pequeñas nacionalidades donde, como diría Guardiola, "desde un campanario se ve el campanario vecino". Terra es folclore mamado en el concejo de Teo en A Coruña, música de raíz que habla desde la perspectiva de género y la identidad rural, y que, sin hacer desdén, rompe con la rancia uniformidad impuesta de los toros, la paella y el flamenco. El trikitilari Xabi Aburruzaga puede dar fe de que las Tanxus –Sabela, Aida y Olaia–, impulsadas en pocos meses por el gremio eurofán, no han irrumpido por generación espontánea. De consumarse la epopeya no tardarán en aflorar los puristas rojigualdos, por ser generoso en el término, aquellos que solo saben ejercer en el bando de la confrontación porque en ello les va la vida, y el bolsillo. Terra es una bocanada de aire fresco... ¡Y que tiemble Europa! Que imos de festa. Hai foliada!

isantamaria@deia.eus